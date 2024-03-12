🏡 Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій. Безкоштовний вебінар від Finance.ua — Finance.ua
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🏡 Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій. Безкоштовний вебінар від Finance.ua

Страхування
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🏡 Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій. Безкоштовний вебінар від Finance.ua
🏡 Як застрахувати житло від наслідків воєнних дій. Безкоштовний вебінар від Finance.ua
За даними статистики, від лютого 2022 року було пошкоджено або зруйновано понад 160 тисяч житлових будинків українців на суму більше ніж 53 млрд доларів, і ця цифра зростає кожного дня.
Finance.ua хоче допомогти українцям захистити свої домівки та запрошує на безкоштовний вебінар, де спікер з більш ніж 8-ми річним досвідом та запрошений експерт зі страхової компанії «INGO» нададуть актуальні поради з страхування житла.

В прямому онлайн ефірі обговоримо такі питання:

1. Страхування житла від військових ризиків. Що покривається?
2. Територія дії поліса.
3. Особливості прийняття на страхування.
4. Вартість поліса та етапи оформлення.
5. Що робити при настанні страхового випадку.
6. Як отримати виплату від СК.
Вебінар відбудеться 19 березня (у вівторок) 2024 о 13.00. Після завершення презентації спікери нададуть відповіді на запитання глядачів щодо страхування нерухомості. Крім того, всі учасники отримають приємний бонус від Finance.ua.
👉🏻 Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєструйтеся, а ми нагадаємо вам про початок вебінару за 2 години.

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За матеріалами:
Finance.ua
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