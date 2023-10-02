Як захеджувати свій портфель через ETF фонди в разі рецесії — поради експерта — Finance.ua

Як захеджувати свій портфель через ETF фонди в разі рецесії — поради експерта Сьогодні 21:31 — Фондовий ринок

Як захеджувати свій портфель через ETF фонди в разі рецесії — поради експерта

У суботу, 30 вересня, в Києві відбулася конференція « Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва двох інвестиційних стратегій », під час якої інвестори-практики ділилися своїм досвідом і давали практичні поради для інвесторів, як діяти в умовах ринку, що зростає, та ринку, що падає.

Фінансовий радник, лектор Микита Гуппал, який має понад шість років досвіду на фінансових ринках, розповів, як можна захеджувати, тобто застрахувати свій портфель у разі кризи. Наводимо ключові моменти з його виступу.

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В ситуації кризи є кілька варіантів, до яких можна вдатися.

Перший — нічого не робити та сподіватися, що криза швидко мине, як у 2020 році, й активи знову вийдуть у плюс. Це може допомогти особливо в ситуації, коли немає коштів на реінвестування або усереднення позиції.

Другий варіант — продати активи та вийти в кеш.

«Ми продаємо наші активи й купуємо їх на дні та не втрачаємо на тому, що ринок падає. Але тут є основна проблема — ми ніколи не знаємо, коли буде те саме дно. Найчастіше, ми думаємо, що купили на дні, а отримуємо друге чи третє дно в подарунок», — зазначив Гуппал.

Третій варіант — використати вільні кошти для усереднення при купівлі гарних активів зі знижкою.

«Наприклад, у вас уже є певні активи в портфелі. І ви просто купуєте їх за зниженою ціною. Приклад: ви приходите в автосалон, і машина коштує, скажімо, 100 тис. дол., ви приходите через місяць, вона коштує 50 тис. дол. Не буде ж такого, що ви скажете „50 тис. дол. — замало, не буду купувати, чекатиму, поки знову буде 100 тис. дол.“. Але є мінус — потрібні вільні кошти, щоб усереднити позиції», — розповів експерт.

Четвертий варіант — це захеджувати портфель через ETF фонд або інші активи, які можуть забезпечити певну страховку. Перше, про що треба задуматися, коли йдеться про страхування — це золото. Зараз іде тенденція до дедоларизації, і багато країн починають відмовлятися від долара, як від хеджувального активу.

За час ковід-кризи ETF на золото GLD дав +15%, тоді як індекс S&P -31%. У середньому ETF на золото дає 6−7% річних.

Інший варіант — інверсні ETF фонди.

«Якщо ви не хочете виходити в кеш, а бажаєте тримати свої позиції і якось заробити на падінні, можна купити фонд, зворотній до основного індексу. У нас є S&P 500 і є зворотній до нього — SH. Якщо наш фонд падатиме на 10%, то, відповідно, SH зростатиме на 10%. Це непогана стратегія», — розповів Микита Гуппал.

Окрім того, є потрійні інверсні ETF. Завдяки ним можна добре заробити, коли ринок падає. Адже, якщо індекс падає на 10%, цей ETF зростає на 30%. Але, наголошує Гуппал, це інструмент не для новачків, а для трейдерів з досвідом.

Також можна хеджувати ризики не тільки окремих компаній, а цілих країн, орієнтуючись по новинах.

Шукати потрібні ETF експерт радить на сайті ETF Database , виставивши необхідні фільтри пошуку.

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