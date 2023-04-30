Як відкрити фірму в Німеччині — Finance.ua

Як відкрити фірму в Німеччині Сьогодні 16:01 — Фондовий ринок

Як відкрити фірму в Німеччині

Німецьке законодавство дозволяє іноземним громадянам реєструвати бізнес на їхній території. Громадяни України, які переїхали до Німеччини, можуть заснувати бізнес у цій країні, маючи дозвіл на проживання в Німеччині, пише ukrainianingermany.de

Що таке GmbH — ТОВ?

GMBH — це товариство з обмеженою відповідальністю, яке є найбільш популярною формою підприэмництва серед людей, які планують створювати бізнес на території ФРН. Повна назва GmbH — Gesellschaft mit beschrankter Haftung.

Товариство з обмеженою відповідальністю (GmbH) в Німеччині являє собою юридичну особу з власним іменем. Воно може бути засноване однією або декількома фізичними або юридичними особами. Іноземне підприємство також може стати засновником.

Для реєстрації GmbH потрібно внести як мінімум половину статутного капіталу на день подачі заяви про заснування компанії. Другу половину статутного капіталу потрібно внести протягом першого року після реєстрації фірми. Цей капітал може бути використаний на компанію.

Етапи створення GmbH

Формування установчого договору Gesellschaftsvertag, а саме визначення (цілі, вид діяльності, розмір часток учасників), сума статутного капіталу.

Заснування VOR-GMBH — це пре-компанія або GmbH у стадії заснування. Це означає, що вона існує до того моменту, поки її не передадуи фактичному GmbH через запис у комерційному реєстрі.

Оформлення юридичної адреси компанії з обмеженою відповідальністю (GmbH).

Підписання документів про заснування компанії (установчих).

Відкриття в банку рахунку компанії.

Зарахування статутного капіталу на рахунок компанії — половину, або повністю.

Реєстрація GmbH у Торговому реєстрі Німеччини.

Отримання податкового номера для компанії.

Вимоги для відкриття GmbH в Німеччині

Найменування Товариства повинне бути унікальним та не повторювати назви раніше зареєстрованих компаній. Для перевірки дублю назв, Торгово-промислова палата проводить відповідну перевірку. Немає жодних обмежень у виборі найменування. Необхідною вимогою є наявність абревіатури GmbH у назві. Засновниками компанії можуть бути іноземці, громадяни Німеччини та юридичні особи. Обов’язковою вимогою є призначення керівника серед засновників, який буде управляти компанію. Керівником може бути як резидент Німеччини, так і іноземний громадянин. Якщо директором призначено іноземного громадянина-засновника, він може звернутися за оформленням ВНЖ. Це є однією з основних причин, чому багато іноземних інвесторів зацікавлені у бізнес-імміграції до Німеччини. Для заснування GmbH потрібен статут компанії (Gesellschaftsvertrag), який повинен бути підписаний всіма засновниками і зареєстрований в установленому порядку. Найменший статутний капітал німецького GmbH — 25 000 євро, що повинно бути внесено до моменту реєстрації компанії. Внесення грошових коштів може бути здійснене засновниками або шляхом залучення кредиту від банків або інших фінансових установ. У разі бажання збільшити статутний капітал після реєстрації компанії, необхідно скласти додатковий акт і зареєструвати його в установленому порядку. Зареєстрована GmbH повинна мати свій власний офіс та поштову адресу в Німеччині. Також необхідно мати бухгалтера, який веде облік діяльності компанії і подає фінансову звітність відповідним органам. Компанія повинна реєструватися в належному порядку в податкових органах та отримувати податковий номер (Steueridentifikationsnummer), який використовується для подачі податкових декларацій та звітності перед державою. Власники GmbH повинні розуміти, що вони несуть відповідальність за правильність подачі звітності та дотримання вимог податкового законодавства. Невиконання цих вимог може призвести до штрафних санкцій та інших негативних наслідків для компанії та її власників. Щорічно, протягом трьох місяців після закінчення фінансового року, компанія повинна складати фінансову звітність та подавати її до відповідних органів.

Важливо врахувати при реєстрації GmbH

При виборі назви компанії з формою власності GmbH, краще не використовувати загальноприйняті терміни, власні імена (тільки, якщо немає директора або акціонера з таким іменем). Також не можна використовувати кирилицю.

Щоб переконатися, що обрана назва не збігається з існуючими компаніями, можна перевірити її через базу даних Федерального патентного відомства Німеччини або на порталі Федерального торгового реєстру в Інтернеті. Це дозволить скоротити кількість відвідувань Торгово-промислової палати до мінімуму.

Назва компанії повинна містити форму власності (наприклад, GmbH). Бути німецькою мовою, якщо назва іншою мовою, то повинен бути переклад.

Діяльність компанії може бути спрямована на будь-який вид бізнесу, за винятком деяких обмежень, встановлених законодавством. Наприклад, існують деякі обмеження на відкриття підприємств у галузі фінансів, охорони здоров’я та інших регульованих сферах.

Національна податкова система та законодавство щодо працівників. Наприклад, в Німеччині існують високі стандарти соціального захисту працівників, що можуть вплинути на вартість праці та на рівень прибутку компанії.

Терміни реєстрації ТОВ в Німеччині

Оформлення реєстрації компанії з обмеженою відповідальністю (GmbH) зазвичай займає від 1 до 2 місяців. Відкриття банківського рахунку зазвичай займає лише один день, а нотаріус розглядає необхідні документи також протягом одного дня. Остаточний термін отримання реєстраційного номера залежить від дільничного суду та його завантаженості. Зазвичай, на цю процедуру витрачається не більше двох тижнів, хоча в окремих випадках може знадобитись більше часу.

Після успішної реєстрації компанії, засновники можуть вимагати компенсації витрат у власного ТОВ на оплату митних та юридичних послуг. Ці витрати можуть бути відшкодовані та не перевищувати 10% від статутного капіталу компанії.

uamedia За матеріалами:

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