Як розвиватиметься економіка України після війни — Гетьманцев — Finance.ua

Як розвиватиметься економіка України після війни — Гетьманцев
План відновлення України складатиметься з кількох важливих напрямків.
Про це під час онлайн-зустрічі з підприємцями розповів голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетьманцев.
Перший напрямок — це відновлення інфраструктури та житла. Другий — розвиток військово-промислового комплексу та військової інфраструктури, сказав Гетьманцев. А третій — створення підприємств, що вбудовуються у виробничі ланцюги країн ЄС.
«Військово-промисловий комплекс має стати рушійною галуззю. Основна стаття державного бюджету має спрямовуватися на ці цілі, а це — і виробництво касок, і з іншого боку це і робототехніка», — сказав Гетьманцев.
Україна втратила свій транзитний потенціал і, очевидно, вже не буде хабом у промислових ланцюжках між Китаєм та Європою.
«Ми повинні орієнтуватися насамперед на країни ЄС та вбудовувати себе в їхні виробничі ланцюжки таким чином, щоб забирати собі частину тієї доданої вартості, яка створюється у країнах ЄС», — каже він. І додає, що планується залучати в Україну великі компанії, які могли б, створюючи в нашій країні робочі місця, вписатися в економіку ЄС.
Довідка Finance.ua:
за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд доларів і на 11 квітня перетнули позначку у 80,4 млрд доларів, або 2,4 трлн грн;
через війну з росією дефіцит бюджету-2022 у березні становив $2,7 млрд, і темп його зростання продовжить зростати.