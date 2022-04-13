Як розвиватиметься економіка України після війни — Гетьманцев — Finance.ua

Як розвиватиметься економіка України після війни — Гетьманцев

Вчора 09:01 — Казна та Політика

Як розвиватиметься економіка України після війни — Гетьманцев

План відновлення України складатиметься з кількох важливих напрямків.

Про це під час онлайн-зустрічі з підприємцями розповів голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетьманцев.

Перший напрямок — це відновлення інфраструктури та житла. Другий — розвиток військово-промислового комплексу та військової інфраструктури, сказав Гетьманцев. А третій — створення підприємств, що вбудовуються у виробничі ланцюги країн ЄС.

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«Військово-промисловий комплекс має стати рушійною галуззю. Основна стаття державного бюджету має спрямовуватися на ці цілі, а це — і виробництво касок, і з іншого боку це і робототехніка», — сказав Гетьманцев.

Україна втратила свій транзитний потенціал і, очевидно, вже не буде хабом у промислових ланцюжках між Китаєм та Європою.

«Ми повинні орієнтуватися насамперед на країни ЄС та вбудовувати себе в їхні виробничі ланцюжки таким чином, щоб забирати собі частину тієї доданої вартості, яка створюється у країнах ЄС», — каже він. І додає, що планується залучати в Україну великі компанії, які могли б, створюючи в нашій країні робочі місця, вписатися в економіку ЄС.

Довідка Finance.ua:

за тиждень прямі втрати економіки України через війну зросли на 12,2 млрд доларів і на 11 квітня перетнули позначку у 80,4 млрд доларів, або 2,4 трлн грн;

через війну з росією дефіцит бюджету-2022 у березні становив $2,7 млрд, і темп його зростання продовжить зростати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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