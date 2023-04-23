Як правильно оцінити всі недоліки та переваги нового місця роботи — Finance.ua

Як правильно оцінити всі недоліки та переваги нового місця роботи Сьогодні 21:00

Як правильно оцінити всі недоліки та переваги нового місця роботи

Для того щоб повною мірою оцінити всі плюси та мінуси переходу на нову роботу, вам знадобиться деякий час. Тому, отримавши офер, домовтеся з роботодавцем, коли ви повернетеся з рішенням. Звісно, не треба брати на роздуми три дні, але й одразу погоджуватися, а потім шкодувати — теж поганий варіант.

Оцінка роботодавця

Найбільш вагомий аспект у новій роботі — це порядність та адекватність роботодавця. Його можна оцінити за декількома критеріями.

Роботодавець чесний з кандидатом із самого початку

Ще на етапах працевлаштування роботодавець не приховує мінусів роботи (наприклад, відкрито говорить про необхідність перепрацювань у певний період чи попереджає про часті відрядження). Також він чітко називає обовʼязки вакантної посади, без завуальованого «інколи вам доведеться виконувати й іншу роботу».

Пропонує гідну і стабільну оплату праці

Звісно, на карʼєрні звершення вас мотивує не заробітна плата, проте без обговорення фінансового питання не проходить жодне працевлаштування. Тож, якщо роботодавець не може назвати чіткої суми заробітної плати, не пояснює, з чого вона складається та як часто проходять виплати, то це має насторожити. Швидше за все ризиків на такій роботі буде більше, аніж переваг.

До того ж заробітна плата на новому місці має бути вища, аніж та, яку ви отримуєте зараз. Лише в такому разі можна говорити про перспективи нової роботи.

Турбується про комфорт співробітників

Мінусом для роботодавця стане його небажання організувати комфортне робоче місце для своїх працівників, забезпечити їх справною технікою, передбачити місця для відпочинку чи обіду.

Працює за законом

Щоб застрахувати себе від ризиків, повʼязаних із неправомірним звільненням чи невиплатою заробітної плати, переконайтеся, що роботодавець слідує букві закону, офіційно вас працевлаштує та не буде платити зарплату в конверті.

Оцінка особистих факторів

Окрім порядності роботодавця та комфортності робочого процесу, варто визначити, чи підходить ця робота саме для вас.

Розвиток як спеціаліста

Перевагою на новій роботі стане можливість вам розвиватися як фахівцеві, підвищувати свою кваліфікацію, отримувати неоціненний досвід чи працювати з унікальними клієнтами. Заробітна плата — це, звісно, добре і вона має вагомий вплив на оцінку майбутнього роботодавця, проте не менш важливим є й те, що ви виносите з цієї роботи.

Дорога до офісу/умови віддаленої роботи

Не менш важливим фактором є час та умови доїзду до офісу компанії. Якщо щодня ви витрачатимете понад 3 години на дорогу, плюс ця дорога забиратиме чималеньку суму вашої заробітної плати, то це вагомий привід не змінювати роботу.

Також варто уточнити, чи є можливість працювати віддалено та за яких умов. Якщо робота віддалена, теж запитайте, чи є в компанії офіс, де можна було б працювати, якщо у вас, до прикладу, знову почнуть вимикати світло, можливо, компанія покриває коворкінг.

Питання, які допоможуть оцінити потенціал майбутньої роботи

Чи подобаються мені запропоновані обовʼязки та робота, яку вони передбачають? Чи сподобалася мені атмосфера в офісі? Чи відповідають мої особисті цінності цінностям компанії? Які можливості росту я маю в цій компанії? Чи наблизить ця робота мене до поставлених цілей? Чи стабільна нова компанія? Яке майбутнє та фінансову відповідальність вона має?

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.