Як правильно користуватися смартфоном, щоб батарея прослужила якомога довше: топ-5 порад — Finance.ua

Як правильно користуватися смартфоном, щоб батарея прослужила якомога довше: топ-5 порад Сьогодні 23:13

Часто трапляється, що смартфон, яким можна було спокійно користуватися кілька діб на одній зарядці, через пару років розряджається вже через 2-3 години. Тому наша з вами головне завдання зробити так, щоб акумулятор (а відповідно, і телефон) прожив і зберіг прийнятну місткість якомога довше.

Неправильна зарядка загрожує тим, що вона не тільки може скоротити термін служби батареї, але і зменшити загальну продуктивність смартфона. Ось кілька важливих порад, як правильно користуватися смартфоном, щоб акумулятор прослужив якомога довше.

Як продовжити життя батареї телефону:

Не перегрівайте телефон. Високі температури прискорюють процес розряду батареї, що призводить до її швидкого зниження місткості. Також це може привести до неправильної роботи смартфона, ба більше, поломки.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Використання китайських підробок або несертифікованих зарядних пристроїв може пошкодити акумулятор телефону, а також зменшити його термін служби в довгостроковій перспективі. Втім, якщо ви все ж плануєте використовувати зарядний пристрій від іншого виробника, переконайтеся, що він має сертифікат безпеки та відповідає стандартам безпеки й електромагнітної сумісності.

Уникайте повного розряду-заряду. Найкраще заряджати телефон, коли рівень заряду досягне 20-30%, а знімати його з зарядки на 80-85%. Це допоможе зберегти життєвий цикл акумулятора.

Швидкі зарядки шкодять акумулятору. Вони хоч й практичні, але можуть привести до прискореного зносу батареї і зниження її терміну служби.

Не користуватися смартфоном під час його зарядки. Це може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора.

Водночас рекомендується приділити увагу іншим налаштувань на смартфоні, які в довгостроковій перспективі можуть позначитися на функціонуванні акумулятора.

Для початку, спробуйте зменшити яскравість екрана, тим самим збільшивши час автономної роботи смартфона. Як варіант — встановіть автоматичну яскравість, яка буде регулювати яскравість в залежності від освітлення навколишнього середовища.

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УНІАН За матеріалами:

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