Як правильно користуватися смартфоном, щоб батарея прослужила якомога довше: топ-5 порад — Finance.ua

Як правильно користуватися смартфоном, щоб батарея прослужила якомога довше: топ-5 порад
Часто трапляється, що смартфон, яким можна було спокійно користуватися кілька діб на одній зарядці, через пару років розряджається вже через 2-3 години. Тому наша з вами головне завдання зробити так, щоб акумулятор (а відповідно, і телефон) прожив і зберіг прийнятну місткість якомога довше.
Неправильна зарядка загрожує тим, що вона не тільки може скоротити термін служби батареї, але і зменшити загальну продуктивність смартфона. Ось кілька важливих порад, як правильно користуватися смартфоном, щоб акумулятор прослужив якомога довше.
Як продовжити життя батареї телефону:
- Не перегрівайте телефон. Високі температури прискорюють процес розряду батареї, що призводить до її швидкого зниження місткості. Також це може привести до неправильної роботи смартфона, ба більше, поломки.
- Використовуйте оригінальний зарядний пристрій. Використання китайських підробок або несертифікованих зарядних пристроїв може пошкодити акумулятор телефону, а також зменшити його термін служби в довгостроковій перспективі. Втім, якщо ви все ж плануєте використовувати зарядний пристрій від іншого виробника, переконайтеся, що він має сертифікат безпеки та відповідає стандартам безпеки й електромагнітної сумісності.
- Уникайте повного розряду-заряду. Найкраще заряджати телефон, коли рівень заряду досягне 20-30%, а знімати його з зарядки на 80-85%. Це допоможе зберегти життєвий цикл акумулятора.
- Швидкі зарядки шкодять акумулятору. Вони хоч й практичні, але можуть привести до прискореного зносу батареї і зниження її терміну служби.
- Не користуватися смартфоном під час його зарядки. Це може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора.
Водночас рекомендується приділити увагу іншим налаштувань на смартфоні, які в довгостроковій перспективі можуть позначитися на функціонуванні акумулятора.
Для початку, спробуйте зменшити яскравість екрана, тим самим збільшивши час автономної роботи смартфона. Як варіант — встановіть автоматичну яскравість, яка буде регулювати яскравість в залежності від освітлення навколишнього середовища.
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