Як правильно користуватися інтернетом під час війни — Finance.ua

Як правильно користуватися інтернетом під час війни

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підготувала п’ять важливих правил економії інтернет-трафіку в умовах військового вторгнення Російської Федерації.

Про це прес-служба відомства повідомила у Telegram.

Щоб залишатися на зв’язку та заощадити інтернет-трафік:

відключити автозавантаження файлів та медіа у месенджерах. Зробити це можна в налаштуваннях телефону та месенджера;

не варто завантажувати файли великого розміру і майнити таким чином криптовалюту. Не варто також ставити на завантаження великі файли — фільми, ігри, книги тощо;

варто дивитися відео у низькій якості;

по можливості варто користуватися фіксованим інтернетом або Wi-Fi — він швидше за мобільний;

обмежити ряд програм на своєму пристрої — наприклад, обмежити кількість ігор для дітей.

Всі ці поради зменшують навантаження на мережі мобільних операторів та дозволяють тримати зв’язок.

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