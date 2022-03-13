Як правильно користуватися інтернетом під час війни — Finance.ua

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Як правильно користуватися інтернетом під час війни

Вчора 19:00Особисті фінанси
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Як правильно користуватися інтернетом під час війни
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підготувала п’ять важливих правил економії інтернет-трафіку в умовах військового вторгнення Російської Федерації.
Про це прес-служба відомства повідомила у Telegram.
Щоб залишатися на зв’язку та заощадити інтернет-трафік:
  • відключити автозавантаження файлів та медіа у месенджерах. Зробити це можна в налаштуваннях телефону та месенджера;
  • не варто завантажувати файли великого розміру і майнити таким чином криптовалюту. Не варто також ставити на завантаження великі файли — фільми, ігри, книги тощо;
  • варто дивитися відео у низькій якості;
  • по можливості варто користуватися фіксованим інтернетом або Wi-Fi — він швидше за мобільний;
  • обмежити ряд програм на своєму пристрої — наприклад, обмежити кількість ігор для дітей.
Всі ці поради зменшують навантаження на мережі мобільних операторів та дозволяють тримати зв’язок.
За матеріалами: Finance.UA
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