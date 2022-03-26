Як працюватиме сільське господарство в умовах воєнного стану — Finance.ua

Як працюватиме сільське господарство в умовах воєнного стану

Вчора 21:00 — Аграрний ринок

Finance.ua дослідив , як працюватиме сільське господарство в умовах воєнного стану.

Так, в умовах воєнного стану запроваджені нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню таких товарів, як жито, овес, гречка, просо, цукор та сіль, придатна для споживання людьми.

Також запроваджені нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м’яса, м’яса та їстівних м’ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м’яса або м’ясних субпродуктів; м’яса великої рогатої худоби.

Запроваджено ліцензування на експорт таких товарів:

пшениця та суміш пшениці й жита,

кукурудза, м’ясо свійських курей,

яйця свійських курей та соняшникова олія.

Оператори ринку харчових продуктів та кормів, які внаслідок бойових дій не в змозі виконати вимоги статті 10 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» щодо інформації про імпортовані продукти та маркування кормів, можуть здійснювати реалізацію харчів і кормів на митній території України, маркування яких та інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. При цьому партії зазначених продуктів повинні супроводжуватися обов’язковою інформацією про харчовий продукт та маркуванням про корми, викладеною державною мовою.

Аграріям дозволили експлуатувати сільськогосподарські машини без їх реєстрації. Це стосується, зокрема, тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних та меліоративних машин й інших с/г машин та їх складових вітчизняного й іноземного виробництва.

Після того як буде скасовано воєнний стан на всій території України або в її окремих місцевостях, власники будуть зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) машину протягом 90 днів.

Аграріям компенсують відсоткову ставку за залученими кредитами. Це розповсюджуватиметься виключно на малих та середніх аграрних виробників з оборотом не більше 20 мільйонів євро на рік, що є еквівалентом підприємства, яке обробляє до 10 тис. га.

Максимальна сума кредиту, на який поширюється компенсація відсоткової ставки, становить до 50 млн грн. Кредитування надається для здійснення сільськогосподарської діяльності (посівної) на період дії воєнного стану.

Для отримання кредитування суб’єкт підприємництва також повинен бути сільгосптоваровиробником у значенні, наведеному в законодавстві. Термін дії кредиту становить 6 місяців.

Встановлено максимальний розмір державної гарантії за портфельними кредитами до 80%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.