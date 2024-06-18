Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову — Finance.ua

Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову Сьогодні 20:44 — Особисті фінанси

Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову

З 18 травня українських водіїв хвилює питання щодо відновлення водійських прав, вилучених через ухилення від призову.

Про це пише Motor Media Review з посиланням на Wheel News.

Якщо громадянин порушив військовий облік, Територіальний центр комплектування (ТЦК) повідомляє про це поліцію. Поліція має знайти і доставити порушника до ТЦК. Якщо це не вдалося, військкомат надсилає лист з вимогою з’явитися до центру комплектування. Якщо громадянин не реагує протягом 10 днів, військкомат може звернутися до суду для обмеження прав громадянина. Суд розглядає справу, і у разі погодження передає рішення до виконавчої служби, яка вносить зміни до баз даних. Під час чергової зупинки водія поліцією, посвідчення може бути вилучене.

Для повернення водійських прав громадянин повинен з’явитися до ТЦК для оновлення облікових даних. У центрі комплектування йому видадуть відповідний документ, який потрібно віднести до виконавчої служби для закриття справи і повернення водійських прав.

MMR За матеріалами:

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