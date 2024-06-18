Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову — Finance.ua
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Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову

Особисті фінанси
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Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову
Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову
З 18 травня українських водіїв хвилює питання щодо відновлення водійських прав, вилучених через ухилення від призову.
Про це пише Motor Media Review з посиланням на Wheel News.
Якщо громадянин порушив військовий облік, Територіальний центр комплектування (ТЦК) повідомляє про це поліцію. Поліція має знайти і доставити порушника до ТЦК. Якщо це не вдалося, військкомат надсилає лист з вимогою з’явитися до центру комплектування. Якщо громадянин не реагує протягом 10 днів, військкомат може звернутися до суду для обмеження прав громадянина. Суд розглядає справу, і у разі погодження передає рішення до виконавчої служби, яка вносить зміни до баз даних. Під час чергової зупинки водія поліцією, посвідчення може бути вилучене.

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Для повернення водійських прав громадянин повинен з’явитися до ТЦК для оновлення облікових даних. У центрі комплектування йому видадуть відповідний документ, який потрібно віднести до виконавчої служби для закриття справи і повернення водійських прав.
За матеріалами:
MMR
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