Як подбати про фізичне та ментальне здоров’я команди: здорова команда — успішнний бізнес Сьогодні 09:50 — Страхування

Як подбати про фізичне та ментальне здоров’я команди: здорова команда — успішнний бізнес

Запрошуємо на безкоштовний вебінар , де експерти від Finance.ua та ПУМБ поділяться порадами щодо залучення та утримання талантів. Цей вебінар для вас, якщо ви:

👩‍💻HR в компанії, який орієнтований на утримання та заохочення найкращих кадрів

👩‍💻Власник компанії, який хоче покращити лояльність співробітників

👩‍💻Підприємець, що планує відкрити свою компанію. Які переваги? Що ви отримаєте, відвідавши вебінар:📌 Інструменти та поради від досвідчених спеціалістів, які зможете застосувати одразу

📌 Дізнаєтеся, як залучати та утримувати кваліфікованих працівників📌 Корисний матеріал-гайд «Як підготуватися до медичного страхування колективу»

📌 Подарунки від партнерів Finance.ua на суму 2000 грн кожному учаснику. Ділитися досвідом будуть: Дар`я Сатко — керівник по роботі з клієнтами страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua; Наталія Давидюк — керівник управління з організаційного розвитку ПУМБ , гештальт-терапевт, коуч, кандидат психологічних наук. Програма вебінару: 1. Добровільне медичне страхування (ДМС) — як інструмент турботи про команду

Що таке ДМС і які його переваги для бізнесу?

Як страхування допомагає знизити рівень лікарняних та підвищити продуктивність?

Основні види програм ДМС: що включають і як обрати найкращий варіант?

2. Wellbeing: комплексний підхід до фізичного та ментального здоров’я:

Що таке wellbeing-програми і як вони впливають на ефективність команди?

Ментальне здоров’я: чому варто інвестувати в психологічну підтримку працівників?

Практичний кейс компанії ПУМБ, яка інтегрувала wellbeing-програми

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