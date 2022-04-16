Як переселенці можуть отримати медичну допомогу без декларації — Finance.ua

Як переселенці можуть отримати медичну допомогу без декларації

Вчора 03:25 — Особисті фінанси

Як переселенці можуть отримати медичну допомогу без декларації

Умови роботи сімейних лікарів змінилися під час війни, тож тепер переселенцям не потрібно мати декларацію, щоб звернутися по медичну допомогу.

Про це в інтерв’ю з Аллою Мазур розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що норму про декларацію з сімейним лікарем на період війни прибрали.

«Ми на період війни прибрали норму про декларацію. І він (переселенець. — Ред.) може звернутися до сімейного лікаря на місцях напряму й отримати скерування», — розповів голова МОЗ.

Довідка Finance.ua:

у Мінцифри розповіли про сервіси, де українці, які постраждали від війни, можуть отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію лікарів;

у Helsi оновили сервіс онлайн-консультацій лікарів для всіх українців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.