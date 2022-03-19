У Helsi оновили сервіс онлайн-консультацій лікарів для всіх українців — Finance.ua

У Helsi оновили сервіс онлайн-консультацій лікарів для всіх українців
У Helsi оновили сервіс онлайн-консультацій лікарів для всіх українців.
Прийоми проводять лікарі всіх спеціальностей — як державних, так і приватних медзакладів, інформує пресслужба КМДА.
Усі онлайн прийоми безкоштовні, навіть при зверненні до лікарів приватних медичних закладів. При цьому направлення до вузького спеціаліста не потрібне. Для онлайн-прийому також не потрібна підписана декларація: можна записатись до лікаря, незалежно від місця його розташування.
Усі медики зареєстровані в Національній системі Електронної системи охорони здоров’я, їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ. До cервісу Helsi щодня приєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які наразі перебувають закордоном.