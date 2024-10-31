Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»? — Finance.ua

Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»? Сьогодні 14:14 — Страхування

Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»?

Корпоративне медичне страхування (ДМС) — це важливий крок, щоб показати команді, що ви справді про неї дбаєте! Адже співробітники, які мають медстрахування, відчувають себе захищеними.

Однак ми розуміємо, що вибрати ДМС, який підійде всім і вкладеться в бюджет, — це ще той виклик для HR-ів, фінансистів і керівників.

Якщо вам доручили розібратися у медстрахуванні для колективу, команда Finance.ua Страхування допоможе.

15 листопада о 12:30 приєднуйтесь до безкоштовного онлайн — вебінару, на якому наш спікер, Дар’я Сатко, поділиться усіма практичними порадами і лайфхаками, щоб допомогти вам підібрати найкращу програму страхування для колективу!

💼 Що ви отримаєте на вебінарі?

покрокову інструкцію, щоб не загубитися в деталях;

прості поради, як скласти програму страхування і при цьому вкластися в бюджет;

готові аргументи, щоб переконати всіх, що це варто впроваджувати!

🎁 Після реєстрації ви одразу отримаєте гайд «Як підготуватися до медичного страхування колективу», де знайдете:

понад 5 корисних розділів про корпоративне медичне страхування;

покрокові інструкції для погодження програми з керівництвом;

матеріали гайду залишаться у вашому доступі без обмежень, незалежно від дати вебінару.

Наприкінці вебінару, спікер Дар’я Сатко надасть відповідь на запитання глядачів щодо корпоративного медичного страхування.

👉🏻 Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєструйтеся, а ми нагадаємо вам про початок вебінару за 2 години.

🎥 Не знаєте що питати на вебінарі? Подивіться наше відео на YouTube про медичне страхування, щоб скласти список запитань для обговорення на вебінарі.

Посилання на відео тут: https://www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEgg

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