Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»? — Finance.ua
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Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»?

Страхування
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Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»?
Як організувати корпоративне медстрахування для співробітників, щоб і керівництво, і команда сказали «Круто!»?
Корпоративне медичне страхування (ДМС) — це важливий крок, щоб показати команді, що ви справді про неї дбаєте! Адже співробітники, які мають медстрахування, відчувають себе захищеними.
Однак ми розуміємо, що вибрати ДМС, який підійде всім і вкладеться в бюджет, — це ще той виклик для HR-ів, фінансистів і керівників.
Якщо вам доручили розібратися у медстрахуванні для колективу, команда Finance.ua Страхування допоможе.
15 листопада о 12:30 приєднуйтесь до безкоштовного онлайн — вебінару, на якому наш спікер, Дар’я Сатко, поділиться усіма практичними порадами і лайфхаками, щоб допомогти вам підібрати найкращу програму страхування для колективу!

💼 Що ви отримаєте на вебінарі?

  • покрокову інструкцію, щоб не загубитися в деталях;
  • прості поради, як скласти програму страхування і при цьому вкластися в бюджет;
  • готові аргументи, щоб переконати всіх, що це варто впроваджувати!
🎁 Після реєстрації ви одразу отримаєте гайд «Як підготуватися до медичного страхування колективу», де знайдете:
  • понад 5 корисних розділів про корпоративне медичне страхування;
  • покрокові інструкції для погодження програми з керівництвом;
  • матеріали гайду залишаться у вашому доступі без обмежень, незалежно від дати вебінару.
Наприкінці вебінару, спікер Дар’я Сатко надасть відповідь на запитання глядачів щодо корпоративного медичного страхування.
👉🏻 Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєструйтеся, а ми нагадаємо вам про початок вебінару за 2 години.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

🎥 Не знаєте що питати на вебінарі? Подивіться наше відео на YouTube про медичне страхування, щоб скласти список запитань для обговорення на вебінарі.
Посилання на відео тут: https://www.youtube.com/watch?v=Se5HNKxAEgg
За матеріалами:
Finance.ua
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