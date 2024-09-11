Як не втратити гроші на страхуванні під час війни? Правда про каско та інші види страхування! — Finance.ua

Як не втратити гроші на страхуванні під час війни? Правда про каско та інші види страхування! Вчора 09:30 — Страхування

Як не втратити гроші на страхуванні під час війни? Правда про каско та інші види страхування!

Як правильно вибрати страховий поліс під час війни і не втратити свої гроші. Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua та Minfin.com.ua, ділиться корисними порадами та детально розповідає, як працює страхування в умовах воєнного часу. Новий випуск на нашому YouTube -каналі присвячений важливій темі:Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua та Minfin.com.ua, ділиться корисними порадами та детально розповідає, як працює страхування в умовах воєнного часу.

У відео ви дізнаєтеся:

Як організовано страхування авто та майна під час війни.

Особливості роботи каско під час військових дій та як отримати максимальні виплати.

На що варто звернути увагу при виборі страхового полісу для авто.

Де найкраще застрахувати своє майно від наслідків воєнних дій.

Які знижки доступні для військових.

Дар’я пояснює, як перевірити надійність страхової компанії та що потрібно знати, підписуючи договір. Також вона ділиться практичними порадами, які допоможуть вам обрати оптимальну страховку для захисту свого майна та фінансів у цей непростий час.

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