Як не втратити гроші на покупках в інтернеті: поради, щоб не втрапити на гачок продавців-шахраїв — Finance.ua

Як не втратити гроші на покупках в інтернеті: поради, щоб не втрапити на гачок продавців-шахраїв Сьогодні 08:07 — Особисті фінанси

Як не втратити гроші на покупках в інтернеті: поради, щоб не втрапити на гачок продавців-шахраїв

За статистикою НБУ у 2024 році, сума збитків від шахрайства за рік склала 833 млн грн, і 83% всіх схем втілюють саме в онлайні. Сайти-клони відомих брендів, фейкові інтернет-магазини — одні з найбільш поширених шахрайських схем.

Viber нагадує основні поради, на що варто звернути увагу перед тим, як зробити замовлення в інтернеті.

Уважно перевірте вебсайт продавця: Домен: шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо). Дизайн та зміст: недбалий дизайн, неякісні фото товарів, помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє — це однозначно red flag. Безпечне з’єднання: сайт має використовувати захищений протокол HTTPS — це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера.

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Перевірте представленість магазину в мережі. Якщо це сторінка в соцмережах — чи є в магазину сайт, чи вказані контакти, чи є інші сторінки? Для профілів у соцмережах також варто переглянути дату створення (якщо нещодавно — це може бути тривожний знак).

Ознайомтеся з відгуками. Їх відсутність — привід насторожитись. Звертайте увагу на зміст відгуків: якщо всі коментарі однаково позитивні, використовують ідентичні фрази — це можуть бути боти. До речі, для офлайн-магазинів варто перевіряти відгуки і на Google Maps.

Їх відсутність — привід насторожитись. Звертайте увагу на зміст відгуків: якщо всі коментарі однаково позитивні, використовують ідентичні фрази — це можуть бути боти. До речі, для офлайн-магазинів варто перевіряти відгуки і на Google Maps. Перевірте рейтинг (у випадку маркетплейсів, де є така функція) — занадто низький або відсутній рейтинг є приводом замислитись.

(у випадку маркетплейсів, де є така функція) — занадто низький або відсутній рейтинг є приводом замислитись. Перевірте, чи верифікований профіль. Для профілів крупних бізнесів у соціальних мережах існують спеціальні позначки, які вказують, що перед вами — перевірений магазин. У Rakuten Viber біля назви верифікованого профілю буде «блакитна галочка».

Будьте обачні щодо низьких цін. Часто саме приваблива цінова пропозиція стимулює до покупки. Якщо один і той самий товар всюди коштує приблизно однаково, й тільки в одному магазині вполовину дешевше — є ризик стикнутися з підробками або шахрайством. Так само — з акціями: звертайте увагу та не довіряйте пропозиціям «Тільки сьогодні на 80% дешевше!», «Ви наш тисячний покупець і виграли мультиварку», «Як Ecoflow, тільки вчетверо дешевше» тощо.

Часто саме приваблива цінова пропозиція стимулює до покупки. Якщо один і той самий товар всюди коштує приблизно однаково, й тільки в одному магазині вполовину дешевше — є ризик стикнутися з підробками або шахрайством. Так само — з акціями: звертайте увагу та не довіряйте пропозиціям «Тільки сьогодні на 80% дешевше!», «Ви наш тисячний покупець і виграли мультиварку», «Як Ecoflow, тільки вчетверо дешевше» тощо. Не сплачуйте покупку наперед на картку. Шахраї часто пропонують тільки один спосіб оплати, наприклад, переказ на банківську картку. Справжні магазини зазвичай пропонують різні варіанти оплати (звичні LiqPay, Apple Pay, Google Pay тощо), включаючи оплату при отриманні.

Для того, щоб обмежити звернення від невідомих магазинів, в Rakuten Viber можна ввімкнути « Запити на повідомлення » (Параметри => Конфіденційність). Так, отримуючи запит від незнайомого контакту, користувач може одразу видалити, заблокувати або поскаржитися на повідомлення. Крім того, повідомлення від невідомих контактів автоматично потраплятимуть в окрему папку, яку можна очистити в один клік.

Обʼєм інтернет-продажів у світі зростає: за прогнозами, у 2027 він сягне $7,9 трлн (з $6,3 трлн у 2024). Ми звикли до зручності та швидкості онлайн-замовлень. А обираючи перевірені магазини та критично оцінюючи будь-яку пропозицію, ми убезпечуємо наші покупки.

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