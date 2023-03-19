Як краще звільнитися, щоб негайно отримувати допомогу з безробіття: алгоритм дій — Finance.ua

Як краще звільнитися, щоб негайно отримувати допомогу з безробіття: алгоритм дій
Звільнення за статтею 36 КзПП (угода сторін), надає суттєві переваги при постановці на облік у Центрі зайнятості.
У цьому разі, починаючи з восьмого дня з дати звільнення, звільнений працівник може отримувати допомогу з безробіття.
Правова підстава для цього прописана Законом України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття».
У разі ж, якщо ви звільнилися за власним бажанням, на таку допомогу можна розраховувати лише по закінченню тримісячного терміну з дати постановки на облік у службі зайнятості.
Алгоритм дій при звільненні з роботи
Отже, якщо ви вирішили звільнитися з роботи, вам насамперед необхідно вчинити певний перелік дій, щоб ця процедура відбулася відповідно до чинного законодавства.
Найголовніше — вам необхідно написати відповідну заяву на ім’я керівника підприємства чи установи, де ви працюєте. Ця заява має містити підстави, на яких ви просите звільнити вас з роботи.
Якщо ви обираєте для звільнення статтю 38 КзПП, то враховуйте нюанс про двотижневий термін, якщо ваш випадок не підпадає під обставини, перелічені у цій же статті.
Якщо ви хочете звільнитися за статтею 36 КзПП, то угода сторін передбачає, що заяву писати не обов’язково — для кадровиків досить наказу по підприємству.
Тобто не дивуйтеся, якщо вам скажуть, що заява не потрібна. Однак зазвичай відділ кадрів таку заяву вимагає задля впорядкування своєї документації, це не є порушенням закону, тому не відмовляйтеся від її написання.
Заяву про звільнення необхідно зареєструвати в належний спосіб — чітко зафіксувати дату її надходження роботодавцю, оскільки саме від цієї дати відраховуються всі терміни (зокрема, й двотижневий термін попередження про звільнення).
Тому заяву необхідно писати у двох екземплярах і при здачі у відділ кадрів, секретаріат чи приймальню вимагати поставити на вашому екземплярі відмітку про реєстрацію.
Якщо це відмовляються робити, то просто підіть до найближчого відділення Укрпошти та відправте заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення й описом вкладення на юридичну адресу вашого підприємства.
Конкретну дату звільнення не проставляйте, оскільки у такому разі дата отримання відповідальним працівником підприємства рекомендованого листа в поштовому відділенні під підпис і буде датою повідомлення роботодавця про звільнення.
Нагадаємо, що заява про звільнення пишеться власноручно або в друкованій формі та підписується заявником особисто. Її форму можна взяти у відділі кадрів або звантажити в інтернеті.
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