Як краще звільнитися, щоб негайно отримувати допомогу з безробіття: алгоритм дій — Finance.ua

Як краще звільнитися, щоб негайно отримувати допомогу з безробіття: алгоритм дій Сьогодні 08:21 — Особисті фінанси

Звільнення за статтею 36 КзПП (угода сторін), надає суттєві переваги при постановці на облік у Центрі зайнятості.

У цьому разі, починаючи з восьмого дня з дати звільнення, звільнений працівник може отримувати допомогу з безробіття.

Правова підстава для цього прописана Законом України «Про загальнообов’язкове державне страхування на випадок безробіття».

У разі ж, якщо ви звільнилися за власним бажанням, на таку допомогу можна розраховувати лише по закінченню тримісячного терміну з дати постановки на облік у службі зайнятості.

Алгоритм дій при звільненні з роботи

Отже, якщо ви вирішили звільнитися з роботи, вам насамперед необхідно вчинити певний перелік дій, щоб ця процедура відбулася відповідно до чинного законодавства.

Найголовніше — вам необхідно написати відповідну заяву на ім’я керівника підприємства чи установи, де ви працюєте. Ця заява має містити підстави, на яких ви просите звільнити вас з роботи.

Якщо ви обираєте для звільнення статтю 38 КзПП, то враховуйте нюанс про двотижневий термін, якщо ваш випадок не підпадає під обставини, перелічені у цій же статті.

Якщо ви хочете звільнитися за статтею 36 КзПП, то угода сторін передбачає, що заяву писати не обов’язково — для кадровиків досить наказу по підприємству.

Тобто не дивуйтеся, якщо вам скажуть, що заява не потрібна. Однак зазвичай відділ кадрів таку заяву вимагає задля впорядкування своєї документації, це не є порушенням закону, тому не відмовляйтеся від її написання.

Заяву про звільнення необхідно зареєструвати в належний спосіб — чітко зафіксувати дату її надходження роботодавцю, оскільки саме від цієї дати відраховуються всі терміни (зокрема, й двотижневий термін попередження про звільнення).

Тому заяву необхідно писати у двох екземплярах і при здачі у відділ кадрів, секретаріат чи приймальню вимагати поставити на вашому екземплярі відмітку про реєстрацію.

Якщо це відмовляються робити, то просто підіть до найближчого відділення Укрпошти та відправте заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення й описом вкладення на юридичну адресу вашого підприємства.

Конкретну дату звільнення не проставляйте, оскільки у такому разі дата отримання відповідальним працівником підприємства рекомендованого листа в поштовому відділенні під підпис і буде датою повідомлення роботодавця про звільнення.

Нагадаємо, що заява про звільнення пишеться власноручно або в друкованій формі та підписується заявником особисто. Її форму можна взяти у відділі кадрів або звантажити в інтернеті.

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