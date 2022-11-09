Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі — Finance.ua
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Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі

Технології&Авто
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Часом за кордоном вигідніше купити автомобіль, аніж брати його в оренду на тривалий час.
Купити уживаний автомобіль в Іспанії мають право як резиденти, так і нерезиденти й іноземці, які мешкають в країні на підставі посвідки на проживання.
Придбати машину можна в приватних продавців, на авторинках або в спеціальних салонах та оформити її на себе.
Що перевірити перед покупкою та яка процедура оформлення авто в Іспанії
Насамперед запросіть підтвердження сплати останнього дорожнього податку (Impuesto de circilación), а також довідку з автомобільного реєстру, де міститься вся інформація про аварії, штрафи, кількість власників тощо. Перевірте також пробіг, рік випуску автомобіля і бажано, щоб машина мала Libre de mantiemiento (книгу історії технічного обслуговування та ремонтів), ще краще — з квитанціями про оплату.
Переоформити машину на себе можна або самому, або через gestoria. Це хестор, який бере всю паперову тяганину на себе. Або якщо машина купується у дилера, то вони також самі допомагають переоформити.
Щоб самотужки перереєструвати авто на себе, необхідно підписати договір купівлі-продажу з продавцем. Потім весь пакет документів віднести до спецдепартаменту, де машину реєструють на нового власника. Там обов’язково сплачується податок через зміну власника
Документи, які необхідні для придбання авто:
  • NIE (ідентифікаційний номер іноземця);
  • Прописка;
  • Закордонний паспорт.
Документи для зміни власника:
  • Заява у двох примірниках;
  • Квитанція про оплату мита;
  • Квитанція про оплату податку через зміну власника;
  • Документ, що засвідчує особу;
  • Водійські права відповідної категорії (Permiso de Circulación);
  • Книга технічного огляду транспортного засобу (ITV);
  • Договір купівлі-продажу.

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Після придбання авто та отримання документів власності, необхідно відразу оформити страховку, позаяк без неї пересуватися машиною заборонено.
Супутні витрати при купівлі вживаного авто
  • податку у 4% від вартості машини при оформленні на нового власника;
  • 200 — 300 євро на рік — обов’язкова страховка на авто в Іспанії;
  • податок на передачу автомобіля (відрізняється залежно від регіону);
  • до 14,75% вартості машини — податок на реєстрацію авто (залежить від рівня викиду автомобілем CO2);
  • 100 — 150 євро на рік — транспортний податок.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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