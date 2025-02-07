Як і в кого зросли зарплати в агросекторі (дослідження) — Finance.ua

Як і в кого зросли зарплати в агросекторі (дослідження) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Як і в кого зросли зарплати в агросекторі (дослідження)

Зарплати водіїв в аграрній галузі у 2024 році зросли на 17% у порівнянні з попереднім роком.

Середньомісячний дохід працівників без урахування бонусів становив 24,6 тисячі гривень.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному компанією Agrohub, пише delo.ua

Найбільше зростання відбулося у водіїв автобусів та легкових автомобілів — на 22%, і тепер їхній середній місячний дохід складає 20,4 тисячі гривень.

Найменше зросли зарплати водіїв вантажівок — на 14%, але саме ця категорія має найвищий рівень доходу серед усіх інших, у середньому 29,3 тисячі гривень на місяць.

Більшість водіїв вантажних автомобілів були залучені до перевезень транспортних засобів з вантажопідйомністю від 6 до 16 тонн або більше.

Заправники отримували у 2024 році 23,6 тисячі гривень на місяць, що на 18% більше, ніж у 2023 році.

У більшості випадків оплата праці водіїв є комбінованою та складається з фіксованого окладу і відрядної частини. Остання залежить від вартості перевезення однієї тонни вантажу на певну відстань та вантажопідйомності автомобіля.

Згідно з дослідженням, загальна чисельність водіїв у галузі майже не змінилася. За підсумками 2024 року цей показник склав 15,5 водіїв на 10 тисяч гектарів. Попри відносну стабільність, у галузі зберігається нестача кадрів. Попит на кваліфікованих водіїв перевищує пропозицію, що пояснюється високою конкуренцією за досвідчених працівників.

Нагадаємо, у січні 2025 року на ринку праці була чи не найбільша кількість кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів.

Конкуренція за дистанційну роботу в 5 разів вища за середні показники на ринку. Це один із найдієвіших інструментів подолання дефіциту кадрів.

Найконкурентніші посади

Раніше це були верстальник і Front-end Developer, то нині в лідерах — direct-менеджер і спеціаліст чату. Це професії, що передбачають обробку вхідних звернень клієнтів, зазвичай у соціальних мережах.

Найнижчу конкуренцію бачимо за вакансії в категоріях: «Охорона, безпека», «Робочі спеціальності, виробництво», «Будівництво, архітектура», «Транспорт, автобізнес», «Медицина, фармацевтика».

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