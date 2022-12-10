Як фрилансеру узаконити свою роботу — Finance.ua

Як фрилансеру узаконити свою роботу Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Як фрилансеру узаконити свою роботу

Фриланс — це вільна віддалена робота без юридичного оформлення. У сучасному світі фрилансер може пропонувати свої послуги на різних інтернет-ресурсах, в месенджерах чи на сайтах з пошуку роботи.

До 2022 року фриланс в Україні не мав жодного законного відображення. Проте 18 липня 2022 року Верховна Рада прийняла законопроєкт № 5161 , який напряму стосується всіх українських фрилансерів, пишуть Факти ICTV.

Проєкт регулює питання нестандартних форм зайнятості для фахівців, які виконують роботу на непостійній основі, та пропонує нову форму трудових відносин.

Вихід із тіні

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, що кожен фрилансер може сам вирішувати, потрібно сплачувати податки чи ні.

«Звичайно, у деяких випадках реєстрація ФОП є обов’язковою. Наприклад, у випадку, якщо потрібно отримати якийсь дозвіл чи ліцензію. Якщо ж особа займається індивідуальною діяльністю, ліцензії на роботу не потрібні, тож люди самі приймають рішення — реєструватися як ФОП та декларувати доходи чи ні», — зазначає Кравець.

Адвокат додає, що обов’язком кожного громадянина є сплата податків, однак змусити фрилансерів це робити неможливо.

У випадку, якщо вільнонайманець сам вирішує вийти з тіні та почати сплачувати податки, фрилансер повинен обрати форму своєї діяльності.

«Це може бути фізична особа — підприємець (ФОП), приватний підприємець, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю. Тобто це залежить від того, якою діяльністю займається фрилансер, який планується оборот, дохід тощо», — перераховує адвокат.

Як фрилансерам відкрити ФОП

Спочатку необхідно звернутися до Державної реєстраційної служби України. Там потрібно буде написати відповідну заяву, зазначивши КВЕД своєї діяльності.

Також державному реєстратору потрібно надати заяву та копію паспорта. А наступного дня забрати виписку з Єдиного реєстру.

Коли виписка буде на руках, потрібно звернутися до Державної податкової служби України та знову написати заяву, у якій вказати бажану групу та відсоток сплати податку як ФОП та форму оподаткування (спрощену чи загальну).

За кілька днів потрібно повернутися до Податкової служби та забрати Витяг з реєстру платників податків. Там буде зазначено особисті дані фрилансера, група та відсоток ФОП і КВЕД. У податковій вам нададуть реквізити для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) та відсотку з доходу.

Також потрібно буде відкрити у будь-якому українському банку спеціальний рахунок для ФОП. Через нього має проходити увесь ваш прибуток.

Відкрити ФОП можна також онлайн на порталі Дія. Для цього необхідно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Знайти послугу Автоматична реєстрація ФОП. Заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Підписати електронним підписом та надіслати.

Заповнену заяву буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації в автоматичному режимі без участі державного реєстратора.

Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем вашої реєстрації або за місцем провадження господарської діяльності.

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