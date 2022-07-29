Як фермерам подати заявку на створення власної справи (інфографіка) — Finance.ua

Як фермерам подати заявку на створення власної справи (інфографіка) Вчора 20:44 — Аграрний ринок

Гарантова програма з компенсації створення садів дозволяє залучити від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар. Площа території саду має бути від 1 до 25 га. Основна умова для вас — створення нових робочих місць. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, які пов’ язані з вашим проектом.

Про це пише agropravda.com.

Умови участі в програмі: розробити проект плану висадки насаджень, який що має містити такі розділи: пояснювальну записку, генеральний план, кошторисну документацію, паспорт робочого проекту (типовий проект такого плану розробити проект плану висадки насаджень, який що має містити такі розділи: пояснювальну записку, генеральний план, кошторисну документацію, паспорт робочого проекту (типовий проект такого плану дивіться тут)

Розмір гранту становить від 140 тис. до 400 тис. грн за гектар, але не більше 70 % вартості проекту висадки насаджень. Усі кошти мають бути спрямовані на реалізацію проекту.

Алгоритм подання заявки на отримання гранту на сад

Подати заявку на отримання такого гранту можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях. Подати заявку на отримання гранту на створення саду можна через портал «Дія».

Для цього слід зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису та заповнити онлайн-заявку, а також прикріпити проект плану висадки насаджень. Після цього слід все підписати електронним підписом та відправити.

Заявка опрацьовується протягом 15 робочих днів.

Учасник програми зобов’язується вести діяльність не менше 5 років; сплачувати податки в бюджет, зокрема, за працевлаштування робітників; а також створити робочі місця (з урахуванням культур насаджень — розрахунок тут ).

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Подальші кроки після погодження заявки:

Очікувати на перевірку документів банком та Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Дочекатися рішення від Мінагрополітики щодо надання гранту та підписати договір із уповноваженим банком. Прийняте рішення оформлюється наказом.

Відкрити окремий банківський рахунок, перерахувати на нього свій відсоток фінансування. Якщо ваш проект схвалять, гроші надійдуть на окремий рахунок в Ощадбанку. Отримувач самостійно здійснює переказ коштів своєї частки співфінансування на власний рахунок.

Отримати грант та використовувати кошти, подаючи до банку рахунки за постачання товарів і послуг, необхідних для ведення господарства.

Якщо умови гранту не будуть виконані, підприємцю доведеться повернути різницю між фактично використаними бюджетними коштами й фактично сплаченими податками та зборами. У разі нецільового використання коштів фінансова підтримка в межах програми анулюється.

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