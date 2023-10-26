Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта — Finance.ua
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Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта

Фінтех і Картки
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Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта
Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта
Чат-бот для бізнесу — це програма у вигляді чату в месенджері (Telegram, Viber, Whatsapp, Facebook, Instagram) через яку ваш бізнес може вести масову або персоналізовану комунікацію з вашою аудиторією й автоматизувати бізнес-процеси.
Про те, як автоматизувати комунікації через чат-боти для бізнесу, розповів Team lead of Email Marketing в Netpeak Ukraine Віталій Іванов під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI, що відбулася 25 жовтня.
«Вони потрібні для того, щоб, першочергово, покращити взаємодію бізнесу з аудиторією та удосконалювати сервіс. Чат-боти — це прекрасний ретеншн-інструмент, який ми можемо впроваджувати разом з емейлами, СМС, пушами, щоб робити потужну стратегію, повертати клієнтів на сайт і підштовхувати їх до цільових дій — здійснювати потрібні нам конверсії, зокрема, робити повторні покупки», — пояснює Іванов.

Як це працює та яку роль чат-бот може зіграти у бізнесі?

За словами експерта, чат-боти можуть швидко та ефективно відповідати на запитання клієнтів, надавати інформацію про товари та послуги, виконувати операції з оплатою, забезпечувати підтримку та супровід і багато іншого.
Крім того, чат-боти можуть бути доступні для користувачів цілодобово, що забезпечує більш ефективний та персоналізований сервіс. Використання чат-ботів дозволяє збирати та аналізувати дані про клієнтів, зрозуміти їхні потреби та побажання, а також побудувати більш ефективну стратегію комунікації та продажу.
Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта

У чому секрет ефективності чат-ботів?

  1. Чат-боти забезпечують юзер-френдлі інтерфейс для взаємодії з клієнтами. Користувачі можуть легко та швидко взаємодіяти з ботом через месенджери, що робить процес комунікації більш зручним і швидким/
  2. Середній відсоток відкриваємості повідомлень у чат-боті може бути від 60% до 90%.
  3. Чат-боти мають широкі можливості до адаптації під потреби бізнесу, інтегруються з СРМ системами та сайтами, що дозволяє формувати індивідуальні рішення саме для вашого бізнесу.
  4. Чат-боти дозволяють персоналізувати повідомлення для користувачів на рівні контенту, індивідуальних знижок, врахування персональних даних, які є у бізнесу при індивідуальній комунікації з користувачем.
Як бізнесу автоматизувати комунікації за допомогою чат-ботів, — поради експерта
За матеріалами:
Finance.ua
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