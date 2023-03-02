Xiaomi знизила ціни на Redmi K60 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi знизила ціни на Redmi K60

Фондовий ринок
71
У середині лютого компанія Redmi офіційно зменшила ціни на старші версії Redmi K60, щоб ще більше популяризувати версії, оснащені 512 ГБ флеш-пам’яті. Акцію бурхливо зустріли шанувальники.
Смартфони дуже швидко розкупили, хоча Redmi обіцяла пропонувати їх за зниженою ціною протягом щонайменше двох тижнів. Тепер виробник підтвердив, що з 3 по 8 березня діятимуть знижені ціни на версії, оснащені 256 ГБ флеш-пам’яті.
Зокрема, версія з 8 ГБ оперативної пам’яті коштуватиме 375 доларів, а варіант, оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті, коштуватиме 390 доларів.
Redmi K60 оснащений екраном AMOLED з роздільною здатністю 2К та підекранним сканером, а також однокристальною системою Snapdragon 8 Plus Gen 1, яка дозволяє набирати в популярному тестовому додатку AnTuTu більше ніж 1,1 млн балів. Телефон оснащений оперативною пам’яттю LPDDR5 та флеш-пам’яттю UFS 3.1. Redmi K60 оснащений акумулятором ємністю 5500 мА·год, телефон підтримує провідну зарядку потужністю 67 Вт. Він підтримує 30-ватну бездротову зарядку.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.