Xiaomi знизила ціни на Redmi K60 — Finance.ua

Xiaomi знизила ціни на Redmi K60 Сьогодні 06:51 — Фондовий ринок

У середині лютого компанія Redmi офіційно зменшила ціни на старші версії Redmi K60, щоб ще більше популяризувати версії, оснащені 512 ГБ флеш-пам’яті. Акцію бурхливо зустріли шанувальники.

Смартфони дуже швидко розкупили, хоча Redmi обіцяла пропонувати їх за зниженою ціною протягом щонайменше двох тижнів. Тепер виробник підтвердив, що з 3 по 8 березня діятимуть знижені ціни на версії, оснащені 256 ГБ флеш-пам’яті.

Зокрема, версія з 8 ГБ оперативної пам’яті коштуватиме 375 доларів, а варіант, оснащений 12 ГБ оперативної пам’яті, коштуватиме 390 доларів.

Redmi K60 оснащений екраном AMOLED з роздільною здатністю 2К та підекранним сканером, а також однокристальною системою Snapdragon 8 Plus Gen 1, яка дозволяє набирати в популярному тестовому додатку AnTuTu більше ніж 1,1 млн балів. Телефон оснащений оперативною пам’яттю LPDDR5 та флеш-пам’яттю UFS 3.1. Redmi K60 оснащений акумулятором ємністю 5500 мА·год, телефон підтримує провідну зарядку потужністю 67 Вт. Він підтримує 30-ватну бездротову зарядку.

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Portaltele За матеріалами:

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