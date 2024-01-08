Xiaomi випустила один зі своїх найдешевших смартфонів — Finance.ua
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Xiaomi випустила один зі своїх найдешевших смартфонів

Фондовий ринок
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Xiaomi випустила один зі своїх найдешевших смартфонів
Xiaomi випустила один зі своїх найдешевших смартфонів
Під кінець року Xiaomi традиційно представила ультрабюджетний смартфон. Торік це був Redmi 12C, зараз — Redmi 13C. Стано на сьогодні це один з найдоступніших мобільних пристроїв в лінійці виробника, пише портал GizmoChina.
Екран у новинки 6.74-дюймовий. Це IPS-матриця з роздільною здатністю HD+, яскравість 600 ніт, кадровою частотою 90 Гц, а також каплевидним вирізом під фронталку на 5 Мп.
В основі лежить процесор MediaTek Dimensity 6100+ з 8/256 гігабайтами пам’яті, а значить окрім стабільної роботи самої системи можна розраховувати і на геймінг на середніх налаштуваннях графіки. Живиться апарат від акумулятора ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.
З інших особливостей моделі - подвійна камера на 50 і 2 мегапікселів з підтримкою ШІ, NFC-модуль, стереодинаміки, 3,5-мм мініджек, слот microSD до 1 ТБ і захист IP53. «З коробки» він працює на Android 13 з MIUI 14.
Смартфон вже вийшов в Китаї, пізніше він добереться і до міжнародного ринку. Ціни на Redmi 13C 5G починаються від $105 (~4000 грн) за базову версію з 4 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Найтоповіший варіант на 8/256 ГБ обійдеться в $149 (~5700 грн).
Як відомо, з початку 2023 року Xiaomi припинила оновлювати понаж 50 своїх смартфонів. А нещодавно компанія «поховала» популярні моделі Poco і Xiaomi Mi.
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За матеріалами:
УНІАН
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