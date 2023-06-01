Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем — Finance.ua

Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем Сьогодні 23:22 — Технології&Авто

Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем

Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася новим кишеньковим павербанком з довгою назвою — Xiaomi Power Bank 10000mah Pocket Edition Pro. Його основна «фішка» полягає в наявності вбудованого шнурка USB-C.

Виробник стверджує, що таке рішення дозволяє не піклуватися про те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується.

Сам павербанк характеризується місткістю 10 000 мАг і здатний видавати до 22.5 Вт потужності, а окрім вбудованого проводу у нього є ще по одному порту USB-C і USB-A. Обіцяють, що енергії вистачить на дві повні зарядки iPhone 14 на максимальній потужності.

Також у новинки є режим зарядки низьким струмом для аксесуарів на зразок навушників. Він активується подвійним натисканням кнопки включення і дозволяє безпечно заряджати маленькі гаджети. Водночас присутньо кілька механізмів захисту, у тому числі від короткого замикання, перенапруги і перезаряду.

У Китаї за Xiaomi Power Bank Pocket Edition просять всього 129 юанів (близько 700 грн). На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах апарат ще не з’явився, але це питання часу.

УНІАН За матеріалами:

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