Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем — Finance.ua
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Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем

Технології&Авто
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Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем
Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем
Лінійка аксесуарів Xiaomi поповнилася новим кишеньковим павербанком з довгою назвою — Xiaomi Power Bank 10000mah Pocket Edition Pro. Його основна «фішка» полягає в наявності вбудованого шнурка USB-C.
Виробник стверджує, що таке рішення дозволяє не піклуватися про те, щоб носити з собою ще й кабель для зарядки. На корпусі є спеціальне місце, щоб заховати там роз'єм кабелю, коли він не використовується.

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Сам павербанк характеризується місткістю 10 000 мАг і здатний видавати до 22.5 Вт потужності, а окрім вбудованого проводу у нього є ще по одному порту USB-C і USB-A. Обіцяють, що енергії вистачить на дві повні зарядки iPhone 14 на максимальній потужності.
Xiaomi випустила "кишеньковий" павербанк з вбудованим кабелем
Також у новинки є режим зарядки низьким струмом для аксесуарів на зразок навушників. Він активується подвійним натисканням кнопки включення і дозволяє безпечно заряджати маленькі гаджети. Водночас присутньо кілька механізмів захисту, у тому числі від короткого замикання, перенапруги і перезаряду.
У Китаї за Xiaomi Power Bank Pocket Edition просять всього 129 юанів (близько 700 грн). На майданчику AliExpress та інших маркетплейсах апарат ще не з’явився, але це питання часу.
За матеріалами:
УНІАН
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