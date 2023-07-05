Xiaomi тестує MIUI 15 на смартфоні Redmi Note 13 — Finance.ua

Xiaomi тестує MIUI 15 на смартфоні Redmi Note 13 05.07.2023, 00:30 — Фондовий ринок

Компанія Xiaomi розпочала тестування свого нового програмного забезпечення MIUI 15 на смартфоні Redmi Note 13.

Цікаво відзначити, що модель, що тестується, ще не була анонсована, але подібна практика не рідкість в індустрії. Очікується, що MIUI 15 буде випущена наприкінці поточного року, разом із флагманськими пристроями нового покоління Xiaomi 14.

Ентузіасти помітили альфа-версію MIUI 15 на смартфоні з кодовою назвою «garnet_pre», який, ймовірно, відноситься до сімейства Redmi Note 13. Смартфони цієї серії, швидше за все, будуть анонсовані найближчим часом, можливо восени.

Поки інформації про MIUI 15 не так багато. Нова версія програмного забезпечення буде заснована на операційній системі Android 13 або, можливо, Android 14, залежно від моделі смартфона. Очікується, що MIUI 15 принесе з собою низку покращень та нових функцій.

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