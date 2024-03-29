Xiaomi розпочав продажі свого електромобіля EV Launch — Finance.ua

Xiaomi розпочав продажі свого електромобіля EV Launch Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

Xiaomi розпочав продажі свого електромобіля EV Launch, Фото: Bloomberg

Xiaomi провела тригодинну презентацію свого автомобіля EV Launch. Компанія уточнила специфікації електромобіля та оголосила про початок продажів у 59 магазинах Китаю, про продажі в інших країнах наразі не повідомлялося.

Відео з презентації опубліковано на офіційній сторінці Xiaomi на Youtube.

Базова версія коштуватиме 215,9 тисячі юанів (близько $30 тисяч доларів). Модель Pro — 245,9 тисячі юанів ($34 тисячі доларів), Max — 299,9 тисячі ($41 тисяча доларів). Для порівняння, ціни на Tesla Model 3 в Китаї починаються від 245,9 тисячі юанів.

Машина доступна в дев’яти кольорах. При цьому блакитний, сірий та зелений — це базові кольори, за інші потрібно буде доплатити 7000 юанів (близько $1000).

Фото: Bloomberg

Xiaomi офіційно представила свій перший електромобіль у грудні 2023 року. Седан, який отримав назву SU7 зі скороченням від SU від Speed Ultra («ультра швидкість»).

Виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь презентуючи модель, заявив, що вона має технологію «суперелектричного двигуна», здатну забезпечувати швидкість розгону швидше, ніж Tesla та електромобілі Porsche.

SU7 може розганятися до 100 км/год за 5,28 секунди, його максимальна швидкість — 210 км/год. У базової моделі запас ходу — 700 км на одному заряді, а п’ятнадцятихвилинної зарядки вистачить, щоб автомобіль проїхав 350 км. У моделі Pro запас ходу становить 830 км, у Max — 800 км, але вона відрізняється «максимальним рівнем» автопілота.

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