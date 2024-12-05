Xiaomi представила електричну зубну щітку із вбудованим екраном — Finance.ua

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Xiaomi представила електричну зубну щітку із вбудованим екраном

Фондовий ринок
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Xiaomi представила електричну зубну щітку із вбудованим екраном
Xiaomi представила електричну зубну щітку із вбудованим екраном
В асортименті компанії Xiaomi з’явилася нова зубна щітка. Якщо перекласти назву гаджета з китайської, то вийде Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush.
Щітка доступна в трьох кольорах: білому, фіолетовому та синьому. На передній частині пристрою є невеликий кольоровий екран. Виглядає так, ніби у щітку вбудували капсулу від браслета Xiaomi Smart Band. На дисплеї відображається інформація про те, наскільки ефективно відбувається чищення.
Усередині встановлено 6-осьовий датчик, який відстежує положення щітки у просторі. Також щітка отримала «інтелектуальну технологію вібрації», яка автоматично регулюється під час чищення.
Користувачі можуть вибрати один із двох типів насадок: для глибокого очищення та для чутливих зубів. Підтримуються чотири режими чищення: дбайливий, стандартний, глибокий та інтелектуальний. Є функція поступового включення, що запобігає розбризкуванню зубної пасти. Для збереження налаштувань у гаджета є вбудована пам’ять.
У параметрах заявляється автономність до 180 днів. Заряджання здійснюється через порт USB Type-C. Поповнення батареї до 100% відбувається за шість годин. Рейтинг захисту від води — IPX8. Розміри щітки: 27,8×29,5×251 мм.
На старті продажів Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro буде доступна за 199 юанів (~$27). Потім вартість зросте до 249 юанів (~$34).
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За матеріалами:
iLenta
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