Wizz Air скасувала на літній сезон усі авіарейси до росії — Finance.ua

Wizz Air скасувала на літній сезон усі авіарейси до росії

Вчора 05:06 — Фондовий ринок

Wizz Air скасувала на літній сезон усі авіарейси до росії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air вирішила скасувати всі свої рейси до росії на період літнього сезону, а також видаляє відповідні маршрути із системи бронювання.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє пресслужба угорського лоукостера.

«Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси в/з росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються із системи бронювання», — заявили в авіакомпанії.

У Wizz Air інформуватимуть пасажирів про будь-які подальші зміни «в установленому порядку».

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air продовжила з 31 березня до 10 квітня термін використання 100 тисяч безкоштовних квитків на рейси континентальною Європою, виділених для громадян України, які опинилися в Польщі, Словаччині, Угорщині або Румунії.

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