Waymo відкликає 1200 безпілотних автомобілів після зіткнень (фото) — Finance.ua
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Waymo відкликає 1200 безпілотних автомобілів після зіткнень (фото)

Фондовий ринок
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Waymo відкликає 1200 безпілотних автомобілів після зіткнень (фото)
Waymo відкликає 1200 безпілотних автомобілів після зіткнень (фото)
Компанія Waymo відкликає понад 1200 безпілотних автомобілів.
Це роблять для оновлення програмного забезпечення та усунення ризиків зіткнень з ланцюгами, воротами та іншими дорожніми бар’єрами.
Це почалося після того, як слідчі з автомобільної безпеки США минулого року розпочали розслідування.
Про це пише Reuters.
Відкликання стосується 1212 автомобілів Waymo, що працюють на базі програмного забезпечення автоматизованої системи водіння (ADS) п’ятого покоління, повідомила компанія.
Waymo має понад 1500 автомобілів на дорогах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Фінікса та Остіна.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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