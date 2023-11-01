Walmart планує модернізувати понад тисячу торгових точок — Finance.ua

Walmart планує модернізувати понад тисячу торгових точок Сьогодні 15:20

Walmart планує модернізувати понад тисячу торгових точок

Компанія Walmart збирається за 2 роки вкласти понад $9 мільярдів, щоб оновити та модернізувати частину торгових точок у Сполучених Штатах. При цьому передбачається покращити їхнє планування, розширити вибір товарів та впровадити нові технології, про що розповідає аналітик Cauvocapital Дмитро Абрамов.

Наприкінці цього тижня Walmart має намір відкрити ще 117 торгових точок у трьох десятках штатів, обладнаних новими покращеннями. В них було вкладено понад 500 мільйонів доларів. У плани компанії входить модернізація більш ніж 1,4 тисячі з 4,717 тисячі торгових точок. Реконструкція не торкнеться мережі Sam`s Club.

У керівництві Walmart зазначили, що заплановані вкладення в будівництво сформують можливості для створення більшої кількості місць для роботи, а також полегшать надання клієнтам потрібних послуг у потрібний час.

Дешева продукція Walmart, що має невисоку рентабельність, протягом кількох останніх років привернула значну увагу громадян США, які зіштовхнулися з сильним підвищенням вартості продовольства. 2022-го продажі фірми перевалили за $600 мільярдів, встановивши новий рекорд.

Деталі запланованих Walmart змін у магазинах

Зараз компанія має намір змінити імідж, ставши не просто популярним дискаунтером, а торговельною мережею, що дозволяє клієнтам купувати модні товари для дому та одяг.

В прагненні реалізувати цей проєкт Walmart на початку року провела випробування кількох змінених торгових точок. Керівництво торгової мережі відзначило, що нова концепція довела свою успішність: в окремих випадках зростання продажів досягло 20%. Нові вкладення передбачають початок реалізації цієї концепції на загальнонаціональному рівні.

У нових торгових точках планують значно переробити екстер'єри та інтер'єри, а також розмістити там нові вивіски, які зроблять переміщення магазинами простішими.

Крім того, у клієнтів з’явиться більше можливостей для оформлення замовлень. Зокрема, їм будуть доступні смуги та зони самообслуговування. До того ж буде розширено список продовольства, доступного для винесення у спеціалізованих зонах, інформує фахівець Cauvocapital Дмитро Абрамов.

Ще в торгових точках з’являться аптеки та буде впроваджено приватні кабінети для надання послуг консультантів та фармацевтів. Нарешті, там встановлять електронні екрани та QR-коди, що надаватимуть дані про сервіси Walmart.

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