Визначили найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards-2023 — Finance.ua
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Визначили найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards-2023

Страхування
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Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія VUSO» Андрій Артюхов з нагородами у номінаціях «Найкращий СЕО страхової компанії» та «Найкращий страховий продукт воєнного часу»
Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія VUSO» Андрій Артюхов з нагородами у номінаціях «Найкращий СЕО страхової компанії» та «Найкращий страховий продукт воєнного часу»
Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали і найкращого СЕО страхової компанії. За це звання боролися четверо представників різних СК.
Звання найкращого СЕО страхової компанії отримав Андрій Артюхов — голова Правління ПрАТ «Страхова компанія VUSO».

Довідка Fiannce.ua:

  • VUSO — одна з великих класичних універсальних страхових компаній в Україні. Це українська страхова компанія, створена 24 вересня 2001 року;
  • страхова компанія VUSO позиціонує себе як компанія ефективного впровадження Інтернет-обслуговування клієнтів. Ви можете замовити будь-який вид страхування, не виходячи з офісу або будинку;
  • компанія має 16 ліцензій по добровільним видам страхування та 8 ліцензій по обов’язковим видам страхування;
  • International Financial Club «Bankir» присвоїв СК VUSO нагороду у номінації «Страхова компанія року — 2022» в рамках XVII Всеукраїнського конкурсу «Страхова компанія року — 2022».
За матеріалами:
Finance.ua
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