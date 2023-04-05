Визначили найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards-2023 — Finance.ua

Визначили найкращого СЕО страхової компанії — FinAwards-2023 Вчора 21:15 — Страхування

Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія VUSO» Андрій Артюхов з нагородами у номінаціях «Найкращий СЕО страхової компанії» та «Найкращий страховий продукт воєнного часу»

Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Під час церемонії обрали і найкращого СЕО страхової компанії. За це звання боролися четверо представників різних СК.

Звання найкращого СЕО страхової компанії отримав Андрій Артюхов — голова Правління ПрАТ «Страхова компанія VUSO».

Довідка Fiannce.ua:

VUSO — одна з великих класичних універсальних страхових компаній в Україні. Це українська страхова компанія, створена 24 вересня 2001 року;

страхова компанія VUSO позиціонує себе як компанія ефективного впровадження Інтернет-обслуговування клієнтів. Ви можете замовити будь-який вид страхування, не виходячи з офісу або будинку;



компанія має 16 ліцензій по добровільним видам страхування та 8 ліцензій по обов’язковим видам страхування;



International Financial Club «Bankir» присвоїв СК VUSO нагороду у номінації «Страхова компанія року — 2022» в рамках XVII Всеукраїнського конкурсу «Страхова компанія року — 2022».



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