Витрати країн Європи на боротьбу з енергокризою становлять майже €800 млрд – Reuters — Finance.ua

Витрати країн Європи на боротьбу з енергокризою становлять майже €800 млрд – Reuters Сьогодні 17:20 — Енергетика

Витрати країн Європи на боротьбу з енергокризою становлять майже €800 млрд – Reuters

Сума допомоги європейських країн домогосподарствам та компаніям від різкого зростання цін на енергію зросла майже до €800 млрд, згідно з аналізом аналітичного центру Bruegel.

Про це пише Reuters.

Країни Європейського Союзу наразі виділили €681 млрд на подолання енергетичної кризи, тоді як Велика Британія виділила €103 млрд, а Норвегія — €8,1 млрд з вересня 2021 року.

Загальна сума €792 млрд зросла з €706 млрд в останній оцінці центру в листопаді, оскільки країни продовжують стикатися з наслідками того, що росія припинила більшу частину своїх постачань газу до Європи в 2022 році.

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Німеччина очолила список країн за розміром видатків, виділивши майже €270 млрд – суму, яка затьмарила видатки всіх інших країн. Велика Британія, Італія та Франція витратили менше ніж €150 млрд кожна. Більшість країн ЄС витратили невелику частину цієї суми.

У розрахунку на душу населення Люксембург, Данія і Німеччина витрачали найбільше.

Витрати на боротьбу з енергетичною кризою, тепер перебувають на тому же рівні, що й фонд ЄС для відновлення після COVID-19 – у розмірі €750 млрд.

У Bruegel кажуть, що уряди зосередили велику частину підтримки на нецільових заходах щодо стримування роздрібних цін, які споживачі платять за енергію, таких як зниження ПДВ на бензин або обмеження роздрібних цін на електроенергію.

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