Виробник принтерів Xerox покинув ринок росії — Finance.ua
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Виробник принтерів Xerox покинув ринок росії

Світ
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Виробник принтерів Xerox покинув ринок росії
Виробник принтерів Xerox покинув ринок росії
В росії стало на один міжнародний бізнес менше. Естафету припинення роботи на території окупантів підхопив відомий виробник принтерів, пише Reuters.
Після початку повномасштабного вторгення відомий виробник принтерів Xerox повідомив про скорочення своєї діяльності на території росії. Компанія працювала лише з деякими клієнтами та не робила жодних кроків для відновлення обсягів роботи.
З того часу Xerox Holdings активно працював над продажем свого бізнесу у росії. Втілити мрію у реальність нарешті вдалося — бізнес перекупили місцеві менеджери компанії.

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У цей час компанія Xerox припиняє операції в рф і передає бізнес місцевому керівництву шляхом продажу свого російського дочірнього підприємства, — повідомили представники компанії.
Суму угоди у Xerox називати відмовилися. Згідно з домовленістю, скоро компанія змінить свою назву та не буде асоціюватися з відомою на весь світ корпорацією.
Нагадаємо, нещодавно заяву про повний вихід з росії зробив холдинг Veon, якому належить мобільний оператор «Київстар». Угода не передбачає зворотнього викупу, тобто Veon покинув рф цілком та остаточно.
За матеріалами:
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