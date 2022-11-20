Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із цікавою камерою — Finance.ua
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Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із цікавою камерою

Технології&Авто
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Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із цікавою камерою
Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із цікавою камерою, Фото: Leica
Минулого року відомий виробник фотоапаратів Leica об’єднався з Sharp для випуску свого першого смартфона. Модель називалася Leitz Phone 1. Тепер компанія представила друге покоління.
Головний момент, який виділяє Leitz Phone 2 на тлі конкурентів — це дюймовий сенсор камери, який вміє імітувати фірмові об’єктиви з різною фокусною відстанню.
Фото: Leica
Фото: Leica
Характеристики в ньому теж топові:
  • OLED-екран 6.6 дюйма, 240 Гц, 2730×1260 точок;
  • Процесор Snapdragon 8 Gen 1, 12 + 512 ГБ пам’яті;
  • Акумулятор місткістю 5000 мАг з бездротовою зарядкою;
  • Основна камера 47 Мп з датчиком глибини на 1.9 Мп;
  • ОС Android 12 з інтерфейсом, натхненим камерами Leica.
Інші особливості Leitz Phone 2 включають роз’єм для навушників 3,5 мм, рейтинг захисту IP68, слот microSD, модуль NFC для безконтактної оплати й Wi-Fi 6. Також є підтримка Dolby Vision та ультразвуковий датчик відбитків пальців.
Апарат буде продаватися ексклюзивно в Японії. Його можна буде купити починаючи з 18 листопада за ціною 225 360 єна, це приблизно 60 000 грн.
За матеріалами:
УНІАН
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