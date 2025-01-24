Виробництво пива в Україні у 2024 р. зросло на 4,8% — Finance.ua

Виробництво пива в Україні у 2024 р. зросло на 4,8% Сьогодні 06:53 — Казна та Політика

Виробництво пива в Україні у 2024 р. зросло на 4,8%

Виробництво пива в Україні в січні-грудні 2024 року сягнуло 140,0 млн дал, що на 4,8% більше, ніж роком раніше, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів «Укрпиво».

«Експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (окрім пива безалкогольного з вмістом спирту до 0,5 об.%) за 12 місяців 2024 року становила — 140,0 млн дал і становить 104,8% до аналогічного періоду 2023 року. Водночас зазначений показник становить лише — 82,4% до обсягів виробництва 12 місяців 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні у 2023 році зросло на 7,8% порівняно з 2022 роком. Водночас 2022 року воно впало на 27,9% порівняно з 2021 роком — до 122,8 млн дал.

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