Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії українців — Finance.ua
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Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії українців

Казна та Політика
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Верховна Рада пропонує заборонити виїжджати за кордон українцям, що мають доступ до державної таємниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту на сайті ВР.
На час дії воєнного стану пропонується обмежити виїзд за межі території України громадянам, яким було надано допуск та доступ до державної таємниці. При цьому вони зможуть виїхати за кордон для службових відряджень.
У пояснювальній записці зазначається, що до держтаємниці може бути віднесена інформація у сферах:
  • оборони;
  • економіки,
  • науки і техніки;
  • зовнішніх відносин;
  • державної безпеки та охорони правопорядку.

Чому їм хочуть заборонити виїзд

Зазначається, що люди, які володіють такою інформацією, викликають значний інтерес у ворога, а тому потребують посиленої охорони з боку держави.
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У Раді вважають, що, виїжджаючи за кордон, такі люди стають легкою здобиччю російських спецслужб, які мають розгалужену мережу агентів у більшості країн світу. Але громадяни можуть виїжджати до країн, з якими Україна має міжнародні договори, у складі урядової чи парламентської делегації. У такому разі безпечне перебування для них гарантується тією державою, яка приймає таку делегацію.
За матеріалами:
РБК-Україна
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