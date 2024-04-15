Вторгнення рф в Україну поставило під удар найамбітніший газовий проект путіна, — WSJ Сьогодні 20:13

В арктичному регіоні розгорнулося справжнє протистояння між США та рф. Каменем спотикання став видобуток газу.

Видання The Wall Street Journal пише , що москва будує новий величезний береговий комплекс із виробництва скрапленого природного газу — це ключовий проєкт путіна.

США застосовують санкції, щоб зірвати російський проєкт «Арктик СПГ 2». Вашингтон намагається перешкодити москві отримати спеціалізовані танкери, необхідні для транспортування газу.

Ситуація на ринку СПГ

Арктична боротьба відбувається в непростий час для енергетичної політики США, яка минулого року стала найбільшим експортером СПГ. Адміністрація Байдена призупинила схвалення нових експортних поставок СПГ через екологічні проблеми. Цей крок обурив бізнес-групи та клієнтів у союзних країнах із низьким енергоспоживанням, таких як Японія та Німеччина, і дехто вважає, що він стане на заваді зусиллям США щодо обмеження прибутку росії від продажу природного газу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає на скасуванні обмежень, можливо, пов’язуючи його з голосуванням з питання про допомогу Україні в палаті. Варто зазначити, що в його рідному штаті Луїзіана розташований можливий експортний термінал СПГ, на який вплинуло рішення Байдена.

Водночас путін має намір найближчими роками збільшити експорт СПГ більш ніж утричі. Його мета: залучити більше грошей для фінансування війни проти України і компенсувати спад у російському експорті газу трубопроводами. За даними консалтингової компанії Rystad Energy, наразі будують потужності приблизно на 32 мільйони тонн на рік на додачу до наявних 29 мільйонів тонн.

У грудні минулого року на «Арктик СПГ 2» було завершено перший із трьох заводів зі скраплення газу, і на підприємстві стартувало виробництво. Ця подія була сприйнята аналітиками і російськими чиновниками як перемога москви.

Проблеми «Арктик СПГ 2»

Однак кілька місяців потому перемога виглядає не настільки впевненою, адже необхідні росії судна для транспортування вона так і не отримала. Hanwha Ocean, південнокорейська суднобудівна компанія, заявила, що скасувала плани з будівництва трьох суден для «Арктик СПГ 2» через санкції. Японська судноплавна компанія Mitsui O.S.K. Lines заявила, що також не надаватиме судна для «Арктик СПГ 2», хоча планувала зафрахтувати три перевізники.

У зв’язку з логістичною проблемою виробництво СПГ призупинилося. росія намагається побудувати власні авіаносці на верфі на тихоокеанському узбережжі, але зіткнулася з проблемами, створеними санкціями. Наприклад, москва не може отримати мембрани для сховищ, які виробляє французька компанія Gaztransport & Technigaz.

Загалом із вересня США ввели чотири хвилі санкцій проти російської індустрії СПГ. Під санкції потрапили компанії-оператори проєкту «Арктик СПГ 2», судна-сховища, судноплавні компанії, які, на їхню думку, прагнуть придбати спеціалізовані судна для проєкту, а також компанії, що працюють над другим об'єктом у районі Балтійського моря.

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