Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження — Finance.ua

Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження

Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження

Рішення лише десяти компаній країн Заходу припинити свій бізнес на території росії може загрожувати втратою робочих місць більш як 120 тисячам громадян рф.

Про це йдеться у дослідженні німецької компанії Statista research, яка спеціалізується на вивченні ринкових та споживчих даних.

За даними дослідників, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s забезпечувала роботою 62 тисячі мешканців рф, а корпорація PepsiCo — 20 тисяч росіян. Серед інших найбільших компаній, які лишають російський ринок, кількість робочих місць становить:

IKEA — 15 тисяч;

Inditex — 9 тисяч;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L’Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Відтак найбільші 10 західних компаній забезпечували роботою більш як 120 тисяч росіян.

За даними Єльської школи менеджменту, на 10 березня 2022 року, всього про звільнення з країни або часткову або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Довідка Finance.ua:

міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca;

російська федерація стала найбільш підсанкційною країною у світі, щодо неї ввели понад 5530 світових санкцій.



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