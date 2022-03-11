Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження — Finance.ua
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Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження

11.03.2022, 19:12Світ
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Втеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідженняВтеча з рф 10 західних компаній загрожує безробіттям понад 120 тисячам росіян — дослідження
Рішення лише десяти компаній країн Заходу припинити свій бізнес на території росії може загрожувати втратою робочих місць більш як 120 тисячам громадян рф.
Про це йдеться у дослідженні німецької компанії Statista research, яка спеціалізується на вивченні ринкових та споживчих даних.
За даними дослідників, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s забезпечувала роботою 62 тисячі мешканців рф, а корпорація PepsiCo — 20 тисяч росіян. Серед інших найбільших компаній, які лишають російський ринок, кількість робочих місць становить:
  • IKEA — 15 тисяч;
  • Inditex — 9 тисяч;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • LVMH — 3500;
  • L’Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.
Відтак найбільші 10 західних компаній забезпечували роботою більш як 120 тисяч росіян.
За даними Єльської школи менеджменту, на 10 березня 2022 року, всього про звільнення з країни або часткову або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 російських компаній. Це сталося після зниження суверенного рейтингу росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca;
  • російська федерація стала найбільш підсанкційною країною у світі, щодо неї ввели понад 5530 світових санкцій.
За матеріалами: suspilne.media
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