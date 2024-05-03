Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси — Finance.ua

Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси Сьогодні 20:20 — Світ

Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси

Україна за рік піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси, який складають «Репортери без кордонів» (RSF). Наша країна зараз займає 61 місце зі 180 порівняно з 79-м рік тому.

звіті такий стрибок називають одним із сюрпризів рейтингу.

Підвищення позиції України в рейтингу відбулося завдяки покращенню як показника безпеки (менше вбитих журналістів), так і політичної ситуації: «Хоча верховенство закону не було забезпечено на всій території країни після російського вторгнення, яке завадило українській владі гарантувати свободу преси на окупованих територіях, політичне втручання у вільній Україні скоротилося. Такий тиск обмежений тим фактом, що його засуджують засоби масової інформації».

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До першої трійки лідерів за рівнем свободи преси входять Норвегія (вже вісім років поспіль), Данія та Швеція. Аутсайдерами є Іран, Північна Корея, Афганістан, Сирія та Еритрея.

росія посідає 162 місце у рейтингу: у звіті констатується, що держава «продовжує хрестовий похід проти незалежної журналістики, а понад 1500 журналістів втекли за кордон після вторгнення в Україну».

Загалом «Репортери без кордонів» зафіксували тривожну ситуацію зі свободою преси у світі: їй загрожують ті самі люди, які мають її гарантувати — політична влада.

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Висновок ґрунтується на тому, що з п’яти показників рейтингу саме політичний показник знизився найбільше — у середньому по всьому світу на 7,6 пунктів. «Держави та інші політичні сили відіграють дедалі менше ролі у захисті свободи преси. Таке позбавлення прав іноді йде пліч-о-пліч з більш ворожими діями, які підривають роль журналістів або навіть використовують засоби масової інформації як інструменти за допомогою кампаній переслідування чи дезінформації», — йдеться у звіті.

Регіон Магрібу та Близького Сходу є регіоном із найгіршою ситуацією у Світовому індексі свободи преси в 2024 році. За ним слідує Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де журналістика «задихається» під вагою авторитарних урядів. В Африці майже половина країн перебуває у «важкій» ситуації.

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Усі країни, де індекс свободи преси є «хорошим», знаходяться у Європі, а точніше, у Європейському Союзі. Однак в Угорщині, Мальті та Греції найнижчий рейтинг, там свобода преси піддається випробуванню.

«Далі на сході Європи умови для заняття журналістикою погіршуються через масштаби дезінформації та цензури засобів масової інформації, які неправдиво звинувачуються у підриві національної безпеки чи тероризмі. Такі справи в росії (162-е місце), білорусі (167) і Туркменістані (175), Грузії (103)», — йдеться у звіті.

В Америці відсоток країн, становище яких класифікується як «задовільне», різко знизився з 36% у 2023 році до 21% у 2024 році. Зокрема США опустилися на десять позицій. Майже у всіх країнах Південної Америки ситуація зі свободою преси нині є «проблемною».

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