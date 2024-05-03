Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси — Finance.ua

Україна піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси
Україна за рік піднялася на 18 позицій у рейтингу свободи преси, який складають «Репортери без кордонів» (RSF). Наша країна зараз займає 61 місце зі 180 порівняно з 79-м рік тому.
У звіті такий стрибок називають одним із сюрпризів рейтингу.
Підвищення позиції України в рейтингу відбулося завдяки покращенню як показника безпеки (менше вбитих журналістів), так і політичної ситуації: «Хоча верховенство закону не було забезпечено на всій території країни після російського вторгнення, яке завадило українській владі гарантувати свободу преси на окупованих територіях, політичне втручання у вільній Україні скоротилося. Такий тиск обмежений тим фактом, що його засуджують засоби масової інформації».
До першої трійки лідерів за рівнем свободи преси входять Норвегія (вже вісім років поспіль), Данія та Швеція. Аутсайдерами є Іран, Північна Корея, Афганістан, Сирія та Еритрея.
росія посідає 162 місце у рейтингу: у звіті констатується, що держава «продовжує хрестовий похід проти незалежної журналістики, а понад 1500 журналістів втекли за кордон після вторгнення в Україну».
Загалом «Репортери без кордонів» зафіксували тривожну ситуацію зі свободою преси у світі: їй загрожують ті самі люди, які мають її гарантувати — політична влада.
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Висновок ґрунтується на тому, що з п’яти показників рейтингу саме політичний показник знизився найбільше — у середньому по всьому світу на 7,6 пунктів. «Держави та інші політичні сили відіграють дедалі менше ролі у захисті свободи преси. Таке позбавлення прав іноді йде пліч-о-пліч з більш ворожими діями, які підривають роль журналістів або навіть використовують засоби масової інформації як інструменти за допомогою кампаній переслідування чи дезінформації», — йдеться у звіті.
Регіон Магрібу та Близького Сходу є регіоном із найгіршою ситуацією у Світовому індексі свободи преси в 2024 році. За ним слідує Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де журналістика «задихається» під вагою авторитарних урядів. В Африці майже половина країн перебуває у «важкій» ситуації.
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Усі країни, де індекс свободи преси є «хорошим», знаходяться у Європі, а точніше, у Європейському Союзі. Однак в Угорщині, Мальті та Греції найнижчий рейтинг, там свобода преси піддається випробуванню.
«Далі на сході Європи умови для заняття журналістикою погіршуються через масштаби дезінформації та цензури засобів масової інформації, які неправдиво звинувачуються у підриві національної безпеки чи тероризмі. Такі справи в росії (162-е місце), білорусі (167) і Туркменістані (175), Грузії (103)», — йдеться у звіті.
В Америці відсоток країн, становище яких класифікується як «задовільне», різко знизився з 36% у 2023 році до 21% у 2024 році. Зокрема США опустилися на десять позицій. Майже у всіх країнах Південної Америки ситуація зі свободою преси нині є «проблемною».
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