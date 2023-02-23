Вперше в історії Польща заявила про будівництво першої АЕС в країні — Finance.ua

Вперше в історії Польща заявила про будівництво першої АЕС в країні Сьогодні 11:15 — Енергетика

Уряд Польщі заявив про намір побудувати першу АЕС в країні. Будівництво станції розпочнеться у 2026 році.

Про це повідомляє AP

Уряд Польщі та компанія Westinghouse Electric Company вже підписали угоду про співпрацю у передпроектній підготовці будівництва АЕС на території Польщі.

Угоду підписали міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва та посол США в Польщі Марк Бжезінський.

В угоді про співпрацю беруть участь польська компанія з розвитку атомної енергетики PEJ, а також Westinghouse Electric Company і Westinghouse Electric Poland.

Очікується, що об’єкт почне постачати електроенергію в 2032 році.

УНІАН За матеріалами:

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