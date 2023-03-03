Volkswagen розглядає вихід з росії — Finance.ua

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Volkswagen розглядає вихід з росії

Фондовий ринок
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Volkswagen розглядає вихід з росії
Volkswagen розглядає вихід з росії
Німецький автоконцерн Volkswagen розглядає можливість продажу своїх російських активів, але рішення поки що не прийнято, повідомили Volkswagen і Мінпромторг рф.
Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.
Зокрема, розглядається продаж заводу Volkswagen у Калузі російському автодилеру Авілон. За словами одного з джерел, Авілон стане покупцем активу, фінальне погодження угоди заплановане на 3 березня.
«Ми постійно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні сценарії подальшого розвитку подій. Один з варіантів — продаж активів „Фольксваген Груп Рус“ третій стороні. Однак рішення з цього приводу поки що не ухвалене», — повідомила прес-служба російського офісу Volkswagen у відповідь на запит Reuters.
Мінпромторг рф підтвердив, що продаж російських активів Volkswagen розглядається і «опрацьовуються різні сценарії подальшого розвитку заводу Volkswagen у Калузі. Як один з можливих варіантів дійсно розглядається продаж активів „Фольксваген Груп Рус“ третій стороні. Остаточне рішення перебуває на етапі формування».
Завод Volkswagen у Калузі потужністю 225 000 автомобілів на рік випускав Volkswagen Tiguan та Polo, а також Skoda Rapid.
У березні минулого року заводи Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді припинили виробництво після того, як концерн повідомив про зупинення діяльності в росії до подальшого повідомлення.

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