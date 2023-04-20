Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії — Finance.ua

Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії

Уряд рф схвалив продаж автозаводу Volkswagen у Калузі, росія. Покупцем виступає автодилерська група «Авілон».

За даними видання поки що жодних документів підписано не було. Сама угода між Volkswagen та «Авілон» знаходиться на стадії розробки.

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Представник Volkswagen та «Авілон» відмовилися від коментарів.

У березні 2022 року Volkswagen призупинив виробництво на своїх заводах у росії. У березні арбітражний суд Нижегородської області заарештував активи Volkswagen у росії за позовом ГАЗу, який зажадав стягнути з нього понад 15,5 млрд руб. через збитки від зупинки заводу автоконцерну в Нижегородській області.

На початку квітня із калузького заводу Volkswagen зняли арешт. Через тиждень ГАЗ подав новий позов до Volkswagen — вже на 28,4 млрд руб. Але й у цьому випадку суд відмовив у вжитті забезпечувальних заходів, включаючи арешт майна. Розгляд позовів у суді ще не відбувся.

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