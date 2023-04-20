Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії — Finance.ua
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Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії

Фондовий ринок
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Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії
Volkswagen планує продати завод з виробництва автомобілів у росії
Уряд рф схвалив продаж автозаводу Volkswagen у Калузі, росія. Покупцем виступає автодилерська група «Авілон».
Про це пише The Bild.
За даними видання поки що жодних документів підписано не було. Сама угода між Volkswagen та «Авілон» знаходиться на стадії розробки.
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Представник Volkswagen та «Авілон» відмовилися від коментарів.
У березні 2022 року Volkswagen призупинив виробництво на своїх заводах у росії. У березні арбітражний суд Нижегородської області заарештував активи Volkswagen у росії за позовом ГАЗу, який зажадав стягнути з нього понад 15,5 млрд руб. через збитки від зупинки заводу автоконцерну в Нижегородській області.
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На початку квітня із калузького заводу Volkswagen зняли арешт. Через тиждень ГАЗ подав новий позов до Volkswagen — вже на 28,4 млрд руб. Але й у цьому випадку суд відмовив у вжитті забезпечувальних заходів, включаючи арешт майна. Розгляд позовів у суді ще не відбувся.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
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