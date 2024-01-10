Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої автомобілі — Finance.ua

Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої автомобілі 10.01.2024, 00:34 — Технології&Авто

Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої автомобілі

Volkswagen планує додати у свої автомобілі підтримку ChatGPT. Чат-бот планують додавати в авто у другому кварталі 2024 року.

Про це компанія розповіла на CES 2024, пише Mezha.

Спершу ChatGPT з’явиться в автомобілях компанії в Європі. Інтеграція чат-бота відбудеться в електромобілях, а також усіх повністю нових Tiguan і Passat, а також у нових Golf.

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Завдяки Cerence Chat Pro, інтеграція ChatGPT у серверну частину голосового помічника Volkswagen дасть багато нових можливостей водіям. Наприклад, голосовий помічник IDA можна використовувати для керування інформаційно-розважальними системами, навігацією та кондиціонером або для відповідей на загальні запитання.

Компанія стверджує, що з впровадженням штучного інтелекту для водіїв нічого не зміниться. Непотрібно буде створювати нові акаунти чи встановлювати окремі застосунки, для активації ChatGPT потрібно буде всього лиш сказати «Привіт IDA» або натиснути відповідну кнопку.

Також компанія запевняє, що чат-бот не отримує жодної особистої чи конфіденційної інформації водіїв. Всі діалоги з ChatGPT будуть видалені одразу по їх закінченню.

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