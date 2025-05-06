ТОП-13 авто, які можна купувати навіть з величезним пробігом — Finance.ua

ТОП-13 авто, які можна купувати навіть з величезним пробігом Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

ТОП-13 авто, які можна купувати навіть з величезним пробігом

Для багатьох водіїв надійність є одним з головних критеріїв під час вибору вживаного автомобіля. Мало хто хоче, щоб їхній транспортний засіб часто виходив з ладу.

FinanceBuzz назвали 13 автомобілів з пробігом, які експерти рекомендують купувати навіть з величезним пробігом. За їхніми словами, ці моделі рідко стикаються з поломками.

ТОП-13 найнадійніших автомобілів з пробігом:

Toyota Camry (з 2007 по 2017 рік) Honda Accord (з 2008 по 2017 рік) Toyota Prius (з 2010 по 2015 рік) Subaru Outback (з 2013 по 2019 рік) Lexus RX 350 (з 2007 по 2015 рік) Ford F-150 (з 2011 по 2014 рік) Honda CR-V (з 2012 по 2016 рік) Toyota Tacoma (з 2005 по 2015 рік) Honda Fit (2002 рік) Chevrolet Silverado 1500 (з 2007 по 2013 рік) Toyota Avalon (з 2005 по 2012 рік) Volvo XC90 (з 2005 по 2014 рік) Mazda3 (з 2010 по 2013 рік)

Лідером цього рейтингу став седан Toyota Camry шостого і сьомого поколінь. За словами експертів, ця модель пропонує не тільки чудову надійність, але й місткий багажник, а також доволі невелику витрату пального.

Також експерти порадили звернути увагу на пікап Ford F-150, який залишається одним із найпопулярніших автомобілів у США. Вони підкреслили, що для купівлі варто розглядати модель із 5,0-літровим двигуном V8 Coyote.

Іншим надійним пікапом визнали Chevrolet Silverado. Експерти радять купувати цю модель тільки з 4,8-літровим або 5,3-літровим двигунами V8.

УНІАН За матеріалами:

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