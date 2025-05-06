ТОП-13 авто, які можна купувати навіть з величезним пробігом — Finance.ua

ТОП-13 авто, які можна купувати навіть з величезним пробігом
Для багатьох водіїв надійність є одним з головних критеріїв під час вибору вживаного автомобіля. Мало хто хоче, щоб їхній транспортний засіб часто виходив з ладу.
У FinanceBuzz назвали 13 автомобілів з пробігом, які експерти рекомендують купувати навіть з величезним пробігом. За їхніми словами, ці моделі рідко стикаються з поломками.
ТОП-13 найнадійніших автомобілів з пробігом:
- Toyota Camry (з 2007 по 2017 рік)
- Honda Accord (з 2008 по 2017 рік)
- Toyota Prius (з 2010 по 2015 рік)
- Subaru Outback (з 2013 по 2019 рік)
- Lexus RX 350 (з 2007 по 2015 рік)
- Ford F-150 (з 2011 по 2014 рік)
- Honda CR-V (з 2012 по 2016 рік)
- Toyota Tacoma (з 2005 по 2015 рік)
- Honda Fit (2002 рік)
- Chevrolet Silverado 1500 (з 2007 по 2013 рік)
- Toyota Avalon (з 2005 по 2012 рік)
- Volvo XC90 (з 2005 по 2014 рік)
- Mazda3 (з 2010 по 2013 рік)
Лідером цього рейтингу став седан Toyota Camry шостого і сьомого поколінь. За словами експертів, ця модель пропонує не тільки чудову надійність, але й місткий багажник, а також доволі невелику витрату пального.
Також експерти порадили звернути увагу на пікап Ford F-150, який залишається одним із найпопулярніших автомобілів у США. Вони підкреслили, що для купівлі варто розглядати модель із 5,0-літровим двигуном V8 Coyote.
Іншим надійним пікапом визнали Chevrolet Silverado. Експерти радять купувати цю модель тільки з 4,8-літровим або 5,3-літровим двигунами V8.
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