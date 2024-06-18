Vodafone змінив тарифи: за що доведеться платити більше — Finance.ua

Vodafone змінив тарифи: за що доведеться платити більше Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Vodafone змінив тарифи: за що доведеться платити більше

Оператор мобільного зв’язку Vodafone з 17 червня змінив частину тарифів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Тариф Vodafone Turbo

Зміниться вартість тарифу Vodafone Turbo. Тепер за нього доведеться платити на 15 гривень більше. Вартість пакета підвищилась до 180 грн/4 тижні. У тариф включили також додаткові послуги:

інтернет став безлімітним;

обсяг хвилин по країні лишили без змін (800 хвилин).

Зміни в інших тарифах

Тариф Joice Start/Start Special подорожчав на 20 гривень — 200 грн/4 тижні за 800 хвилин та 25 ГБ інтернету.

Тариф Joice Pro подорожчав на 30 грн — до 260 грн/4 тижні за 1,2 тис. хвилин і 35 ГБ інтернету.

Тариф Joice Max подорожчав на 30 гривень, до 330 грн, за 1,6 тис. хвилин та 50 ГБ інтернету.

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«Після оновлення тарифів обов’язковий денний платіж знімається за 200 МБ на день в Україні та роумінгу (26 країн ЄС). А за дзвінки за фактом використання», — додали в компанії.

Нагадаємо, «Київстар» попередив про закриття популярних тарифів з 13 червня.

У лютому Vodafone вже змінював вартість деяких своїх пропозицій, підвищивши їх ціну на 25−50 гривень. Причиною підвищення тарифів, як заявляли тоді у Vodafone, були зростання витрат на підтримку та відновлення мережі. Компанія також зазначала, що вони інвестують значні кошти в розширення географії мережі та підвищення швидкості доступу, а також у відновлення зв’язку в регіонах зі збройними конфліктами.

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