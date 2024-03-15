Vodafone продає свій італійський бізнес підконтрольній швейцарському уряду компанії за 8 млрд євро — Finance.ua

Vodafone продає свій італійський бізнес підконтрольній швейцарському уряду компанії за 8 млрд євро Сьогодні 17:42 — Фондовий ринок

Vodafone продає свій італійський бізнес підконтрольній швейцарському уряду компанії за 8 млрд євро

Швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom купує італійський бізнес британської компанії Vodafone за 8 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Swisscom планує поєднати Vodafone Italia зі своїм італійським підрозділом Fastweb. Більш ефективна структура витрат та інші фактори дозволять досягти синергії у розмірі орієнтовно 600 млн євро на рік.

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Очікується, що угода буде завершена в I кварталі 2025 року. Уряд Швейцарії, який є контрольним акціонером Swisscom, окремо заявив про підтримку угоди.

Нагадаємо, минулого року нова керівниця телекомунікаційного гіганта Vodafone Маргеріта Делла Валле заявляла , що компанія скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років, оскільки прогнозує падіння вільного грошового потоку на 1,5 млрд євро в цьому році.

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