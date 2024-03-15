Vodafone продає свій італійський бізнес підконтрольній швейцарському уряду компанії за 8 млрд євро — Finance.ua

Vodafone продає свій італійський бізнес підконтрольній швейцарському уряду компанії за 8 млрд євро
Швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom купує італійський бізнес британської компанії Vodafone за 8 млрд євро.
Про це повідомляє Reuters.
Swisscom планує поєднати Vodafone Italia зі своїм італійським підрозділом Fastweb. Більш ефективна структура витрат та інші фактори дозволять досягти синергії у розмірі орієнтовно 600 млн євро на рік.
Очікується, що угода буде завершена в I кварталі 2025 року. Уряд Швейцарії, який є контрольним акціонером Swisscom, окремо заявив про підтримку угоди.
Нагадаємо, минулого року нова керівниця телекомунікаційного гіганта Vodafone Маргеріта Делла Валле заявляла, що компанія скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років, оскільки прогнозує падіння вільного грошового потоку на 1,5 млрд євро в цьому році.
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