Внутрішнє споживання олії в Україні за сезон може знизитися на 13% — Finance.ua

Внутрішнє споживання олії в Україні за сезон може знизитися на 13%

Вчора 20:21 — Аграрний ринок

Внаслідок війни в Україні очікується скорочення внутрішнього споживання соняшникової олії, що може спостерігатись вже до кінця поточного сезону. Основна причина — міграція населення, пише a gravery.com

«Згідно з оновленими даними ООН, на початок квітня Україну залишили 4,44 млн громадян. При цьому, хоч масовий виїзд українців за кордон вже не спостерігається і навіть деяка частина людей повертається, внутрішня міграція зі східних областей у більш безпечні центральні та західні триває. Тобто, наряду зі скороченням також буде відбуватися регіональне перерозподілення продовольчого споживання олії», — йдеться в повідомленні.

Читайте також В Україні вперше за рік подешевшала соняшникова олія

В кінці лютого та в першій половині березня поточного року на внутрішньому ринку спостерігався ажіотажний попит на даний продукт з метою формування запасу, через що показник споживання в указані місяці, за попередніми оцінками, дещо підвищиться, але вже з квітня очікується поступове його скорочення як серед населення, так і з боку олійно-жирових комбінатів (для виробництва маргарину та іншої продукції). «Внутрішнє споживання олії в Україні за сезон в цілому може знизитися відносно попереднього МР на 13% і складе близько 400 тис. тонн», — прогнозують аналітики.

На думку експертів, в разі якщо війна продовжиться, але бойові дій будуть проходити приблизно в тих межах, що спостерігались на початок квітня, тенденція скорочення внутрішнього споживання в сезоні-2022/23 може зберігатися, але буде залежати перш за все від того, скільки триватиме війна, наскільки покращиться/погіршиться ситуації в країні та, як наслідок, подальшої міграційної динаміки українців.

«Це вже друге, але більш значне скорочення внутрішнього споживання олії в Україні за останні 10 років», — підкреслили фахівці.

Нагадаємо, блокування українських портів продовжує розігрівати ціни на рослинні олії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.