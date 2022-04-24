Внутрішнє споживання олії в Україні за сезон може знизитися на 13% — Finance.ua

Внаслідок війни в Україні очікується скорочення внутрішнього споживання соняшникової олії, що може спостерігатись вже до кінця поточного сезону. Основна причина — міграція населення, пише agravery.com.
«Згідно з оновленими даними ООН, на початок квітня Україну залишили 4,44 млн громадян. При цьому, хоч масовий виїзд українців за кордон вже не спостерігається і навіть деяка частина людей повертається, внутрішня міграція зі східних областей у більш безпечні центральні та західні триває. Тобто, наряду зі скороченням також буде відбуватися регіональне перерозподілення продовольчого споживання олії», — йдеться в повідомленні.
В кінці лютого та в першій половині березня поточного року на внутрішньому ринку спостерігався ажіотажний попит на даний продукт з метою формування запасу, через що показник споживання в указані місяці, за попередніми оцінками, дещо підвищиться, але вже з квітня очікується поступове його скорочення як серед населення, так і з боку олійно-жирових комбінатів (для виробництва маргарину та іншої продукції). «Внутрішнє споживання олії в Україні за сезон в цілому може знизитися відносно попереднього МР на 13% і складе близько 400 тис. тонн», — прогнозують аналітики.
На думку експертів, в разі якщо війна продовжиться, але бойові дій будуть проходити приблизно в тих межах, що спостерігались на початок квітня, тенденція скорочення внутрішнього споживання в сезоні-2022/23 може зберігатися, але буде залежати перш за все від того, скільки триватиме війна, наскільки покращиться/погіршиться ситуації в країні та, як наслідок, подальшої міграційної динаміки українців.
«Це вже друге, але більш значне скорочення внутрішнього споживання олії в Україні за останні 10 років», — підкреслили фахівці.
Нагадаємо, блокування українських портів продовжує розігрівати ціни на рослинні олії.
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