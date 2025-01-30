Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку — Finance.ua
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Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку

Криптовалюта
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Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку
Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку
Криптовалютні ентузіасти переключають свою увагу з популярних токенів, таких як Dogecoin та Shiba Inu, на нового перспективного претендента — XYZVerse. У криптоспільноті ширяться чутки про колосальний потенціал прибутку, що досягає 50 000%. Що саме викликає такий ажіотаж навколо XYZVerse, і чи може він стати наступною можливістю для експоненційного зростання?

XYZ: Новий чемпіон серед мем-монет, готовий домінувати у 2025 році

Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку
Гра почалася, і XYZ виходить на поле, що можливо принесе рекордні прибутки з неперевершеним зростанням! Цей сенсаційний спортивно-мемний токен готовий стати головною подією 2025 року, привертаючи увагу як криптоентузіастів, так і спортивних фанатів по всьому світу.
На тлі стрімкого зростання BOME та WIF XYZ готовий залишити їх позаду, поставивши перед собою мету збільшення на 7 400%!
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XYZ — це головний гравець у XYZVerse — найкращий новий мем-проект. Це унікальна екосистема, що поєднує спортивний азарт і мем-культуру, створюючи ідеальний простір для криптоентузіастів та любителів ставок.
Власники Dogecoin та Shiba Inu переходять на XYZVerse у пошуках можливості прибутку
Згадайте, як Polymarket досяг $1 мільярда обсягу торгів під час президентських виборів у США? Тепер уявіть цей успіх, помножений на силу мем-монет та спортивних ставок! З мільйонами беттерів, готових вступити в гру, можливості для ранніх інвесторів у XYZ колосальні.
📉 XYZ наразі недооцінений, але з майбутніми великими лістингами учасники пресейлу можуть зафіксувати життєво важливий прибуток.
Станьте частиною головного успіху 2025 року — XYZ чекає на вас! <<<

Dogecoin (DOGE)

За останній тиждень Dogecoin (DOGE) впав на 10,74%. Незважаючи на короткострокове зниження, за останній місяць він виріс на 5,77%, а за останні шість місяців — на 178,74%. Наразі торгується у діапазоні $0,31 — $0,38, показуючи волатильність, але й потенціал до відновлення.
Технічні показники:
  • RSI: 56,96, вказуючи на нейтральну зону між перепроданістю та перекупленістю.
  • 10-денна ковзна середня: $0,33,
  • 100-денна ковзна середня: $0,34 — фаза консолідації.
  • Стохастичний осцилятор: 95,89, що показує сильний імпульс до зростання.
Ключові рівні:
  • Опір: якщо DOGE подолає $0,42, він може досягти $0,49 (+30%).
  • Підтримка: якщо ціна опуститься нижче $0,29, вона може впасти до $0,22 (-24%).
Трейдери уважно стежать за цими рівнями, оцінюючи наступний рух DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

За останній тиждень Shiba Inu (SHIB) впав на 11,25%, а за місяць зниження становило 12,88%. Однак за останні шість місяців SHIB виріс на 17,49%, демонструючи змінну динаміку.
Наразі SHIB торгується у діапазоні $0,1 801 — $0,2 117.
Технічні показники:
  • 10-денна ковзна середня: $0,1 832
  • 100-денна ковзна середня: $0,1 913
  • RSI: 51,54, що вказує на нейтральний стан ринку.
  • Стохастик: 84,16, можливо, сигналізуючи про перекупленість.
Ключові рівні:
  • Опір: $0,2 324 — подолання цього рівня може призвести SHIB до $0,2 639.
  • Підтримка: якщо ціна опуститься нижче $0,1 694, то можливе подальше падіння до $0,1 379.
Інвестори уважно спостерігають за цими рівнями, щоб визначити подальші перспективи SHIB.

Висновок

Хоча DOGE і SHIB залишаються популярними мем-монетами, XYZVerse пропонує раннім інвесторам шанс на колосальне зростання, об’єднуючи спортивних фанатів і криптоентузіастів в унікальній, керованій спільнотою екосистемі.
📌 Додаткова інформація про XYZVerse (XYZ)
За матеріалами:
xyzverse.io
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