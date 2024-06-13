Влада Києва виділить ще мільярд гривень для ЗСУ — Finance.ua

Влада Києва виділить ще мільярд гривень для ЗСУ Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Влада Києва виділить ще мільярд гривень для ЗСУ, Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська рада збільшить фінансування програм, повʼязаних з підтримкою Сил оборони та безпеки, ще на 1 мільярд гривень.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, 800 млн спрямують на програму «Захисник Києва», решта — на соціальну підтримку бійців та їхніх родин, реабілітацію ветеранів.

Кличко нагадав , що в 2024 році на допомогу захисникам столиця виділила з бюджету 6,5 млрд грн. Тобто, вже загалом 7,5 млрд.

«Залучаємо також і благодійну допомогу — дрони, системи РЕБ, необхідне бійцям спорядження. І зразу передаємо все на фронт», — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, минулого року за кошти громади Києва захисники придбали 3000 дронів, а ще понад 400 отримали в якості благодійної допомоги. У січні 2024-го Київрада проголосувала за виділення з бюджету 500 мільйонів гривень на безпілотники.

«10% бюджету міста — 7 млрд гривень — спрямувала столиця на допомогу військовим у 2023 році», — зазначав раніше Віталій Кличко.

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