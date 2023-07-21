Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони — Кличко — Finance.ua
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Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони — Кличко

Казна та Політика
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Місцеві органи самоврядування не можуть перераховувати кошти з місцевих бюджетів безпосередньо на потреби Збройних сил України, заявив міський голова столиці Віталій Кличко, коментуючи інформацію про те, що міста нібито не допомагають або недостатньо допомагають армії.
«Тим, хто не в курсі, зазначу, що, за законом, напряму ЗСУ кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Ми можемо виділяти кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в територіальній громаді, про бюджет якої йдеться. За зверненням щодо потреб цих підрозділів. Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року — понад 380 мільйонів. Тобто, загалом — понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти», — написав Кличко в телеграм-каналі.
Він закликав не поширювати маніпулятивні повідомлення, не розібравшись у питанні.
«Бо за високими словами насправді може йтися про намагання центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ. Щоб за їхній рахунок залатати діри і прорахунки Держбюджету та бюджетів міністерств і відомств. І робиться все це на хайпі, пересмикуванням і за подвійними стандартами», — наголосив Кличко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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